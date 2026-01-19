A Knight of the Seven Kingdoms'ın Yeni Bölümü Ne Zaman?
A Knight of the Seven Kingdoms'ın yeni bölümü ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte yeni bölüm tarihleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. bölümü 2 Şubat 2026'ta yayınlanacak.
- Yeni Game of Thrones dizisinin 3. bölümü
- Diziyi HBO Max aboneliği ile izleyebilirsiniz.
Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'ın 1. bölümü kısa süre önce izleyiciler ile buluştu. İlk bölümü izleyen kişiler, A Knight of the Seven Kingdoms'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını emrak etmeye başladı. HBO Max'in kısa sürede çok popüler hâle gelen dizisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.
A Knight of the Seven Kingdoms'ın Yeni Bölümü Ne Zaman Çıkacak?
En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan A Knight of the Seven Kingdoms'ın 1. bölümü 19 Ocak 2026 tarihinde yayınlandı. Fantastik, dram ve macera türlerindeki dizinin 2. bölümü 26 Ocak 2026, 3. bölümü ise 2 Şubat 2026 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Yeni Game of Thrones dizisinin bölüm tarihleri şu şekilde:
- A Knight of the Seven Kingdoms 2. bölüm tarihi: 26 Ocak 2026
- A Knight of the Seven Kingdoms 3. bölüm tarihi: 2 Şubat 2026
- A Knight of the Seven Kingdoms 4. bölüm tarihi: 9 Şubat 2026
- A Knight of the Seven Kingdoms 5. bölüm tarihi: 16 Şubat 2026
- A Knight of the Seven Kingdoms 6. bölüm tarihi: 23 Şubat 2026
A Knight of the Seven Kingdoms Fragmanı
A Knight of the Seven Kingdoms Konusu
Game of Thrones'tan yüz yıl öncesini konu alan A Knight of the Seven Kingdoms, Duncan isimli genç şövalyeye ve onun yaveri Egg'in maceralarına odaklanıyor. Dizide Westeros Targaryen Hanedanı tarafından yönetiliyor ve Demir Taht onların elinde. Egg ve Duncan, Westeros'un farklı bölgelerinde dolaşırken şövalyelik idealleri, dostluk, sadakat ve halkın gündelik yaşamı üzerine kurulu hikâyeler ile karşılaşıyor.
A Knight of the Seven Kingdoms Oyuncuları
- Peter Claffey
- Dexter Sol Ansell
- Finn Bennett
- Sam Spruell
- Henry Ashton
- Bertie Carvel
- Daniel Ings
- Tanzyn Crawford
God of War Dizisinde Sürpriz İsim! Çok Önemli Rolü Üstlenecek
God of War dizisinde Sif karakterinin kim tarafından canlandırılacağı açıklığa kavuştu. Sıcak Kalpler filmini izleyenler, bu ismi yakından tanıyor.
A Knight of the Seven Kingdoms'ın oyuncuları arasında Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett, Sam Spruell ve Henry Ashton dahil pek çok isim yer alıyor. Dizide Peter Claffey "Duncan" karakterini, Dexter Sol Ansell "Egg" karakterini, Daniel Ings "Lyonel" karakterini, Shaun Thomas ise "Raymun" karakterini canlandırıyor.