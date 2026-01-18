God of War Dizisinde Sürpriz İsim! Çok Önemli Rolü Üstlenecek

God of War dizisi duyurulduğu günden bu yana merakla bekleniyor. Sony Pictures Television ile Amazon MGM Studios'un iş birliği sonucunda izleyicilerle buluşacak olan bu dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlandı. Önce Kratos rolünün şimdi Thor'un eşinin hangi oyuncu tarafından canlandırılacağı belli oldu.

God of War Dizisinde Thor'un Eşini Kim Canlandıracak?

God of War dizisinde Thor'un eşini Teresa Palmer canlandıracak. Kısa bir süre önce ortaya atılan bu iddia, Palmer'ın Instagram hesabı üzerinden haberi yayınlaması ile resmen doğrulandı. Yeni Amazon Prime Video dizisinde yer alacağı kesinleşen oyuncunun hayat vereceği karakter, aynı zamanda Asgard'ın önde gelen isimlerinden biri olan Sif olarak biliniyor.

En önemli önceliği hayatta kalan son çocuğu Thrud olan karakter, Kratos ve Atreus yüzünden kaybettiği oğulları Modi ve Magni'nin yasını tutuyor. Thor'un yaşam tarzını şekillendirme amacı doğrultusunda hareket eden Sif, God of War Ragnarok oyununda her ne kadar küçük bir rol oynasa da yapımcı Ronald D. Moore'un bu karaktere dizide çok daha önemli bir rol verebileceği gösteriyor.

Hatırlayacak olursanız Sif, Ragnarok'ta olaylar önce Odin'in diplomatı olarak biliniyordu. Daha sonra İskandinav tanrılarının iki kabilesinden biri yok olan Aesir'in yeni lideri hâline geldi. İlginç bir şekilde iki sezonluk onay almasına rağmen dizide hâlâ Atreus, Odin ya da Thor'un kim tarafından canlandırılacağı açıklanmadı.

Tüm bu karakterleri bir kenarda bırakacak olursak en azından Kratos rolünün sahibi artık biliniyor. Bu rol, Ryan Hurst tarafından canlandırılacak. Söz konusu isim, daha önce Sons of Anarchy ve The Abandons gibi dizilerde yer almış ve oyunculuk performansıyla geniş bir izleyici kitlesinden takdir görmüştü.