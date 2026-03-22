A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak!
A101, 26 Mart itibariyle Revolt RSX7 150 CC benzinli motosiklet, Volta VS2 elektrikli moped ve Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet satışına başlayacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- A101'de Revolt RSX7 150 CC benzinli motosiklet 99.990 TL fiyatla satışa sunulacak.
- Volta VS2 iki tekerlekli elektrikli moped modeli 29.990 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak.
- Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet ise 19 bin 990 TL'den kullanıcılara sunulacak.
Geçen perşembe iPhone 17 Pro Max’ten Galaxy A17’ye kadar geniş bir ürün yelpazesini satışa sunan A101, önümüzdeki hafta da gıda dışı ürünleriyle karşımıza çıkacak. Firma, benzinli motosikletten elektrikli mopede kadar çeşitli araçlarını satışa çıkaracak. İşte merak edilen detaylar!
A101'de Motosiklet ve Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?
A101, 26 Mart 2026 itibarıyla Revolt RSX7 150 CC benzinli motosikleti 99.990 TL fiyatla satışa sunacak. 10,7 kW motor gücüne sahip motosikletin azami net tork değeri 13,9 Nm seviyesinde. Motosikletin yakıt tankı kapasitesiyse 10,8 litre. Bunun dışında ABS fren sistemiyle geliyor ve 105 km/sa hıza ulaşabiliyor.
Revolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet
- Azami Hız: 105 km/saat
- Motor Gücü: 10,7 kW azami net güç
- Tork: 13,9 Nm azami net tork
- Soğutma: Sıvı soğutmalı
- Yakıt Tankı: 10,8 L kapasite
- Yakıt Tüketimi: 2,7 L / 100 km
- Çevre Performansı: Euro 5+ seviyesi
- Teknoloji: Akıllı anahtar (anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol)
- Ekran: TCL ekran
- Boyutlar: 1954 mm (U) x 751 mm (G) x 1287 mm (Y)
- Fiyat: 99.990 TL
Volta VS2 iki tekerlekli elektrikli moped 29.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 1500 W motor gücüne sahip olan moped modeli toplamda 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 8–10 saat içinde şarj olabilen aracın 53 kilometreye kadar menzil sunduğunu da belirtelim. Öte yandan disk/kampana fren sistemiyle geldiğini söyleyebiliriz.
Volta VS2 Elektrikli Moped
- Motor Gücü: 1500 W
- Azami Hız: 45 km/saat
- Menzil: 53 km (yol ve kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebilir)
- Batarya: 60V 20-22 Ah VRLA GEL
- Şarj Süresi: 8-10 saat
- Fren Sistemi: Ön hidrolik disk, arka kampana fren
- Boyutlar: 1830 mm (U) x 710 mm (G) x 1080 mm (Y)
- Fiyat: 29.990 TL
Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 19.990 TL fiyatla satışa sunulacak. 220 W motor gücüne sahip olan bisiklet 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. B sınıfı ehliyet ve diğer tüm ehliyetlerle kullanılabilen model azami 85 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Yaklaşık 6–8 saatte şarj olduğunu ve 40 kilometreye kadar menzil sunduğunu da belirtelim.
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet
- Motor Gücü: 220 Watt nominal
- Azami Hız: 25 km/saat
- Menzil: 40 km
- Batarya: 48V 14Ah VRLA Jel
- Ağırlık: 52 kg (batarya dahil)
- Lastik: 16-2.50 ön, 14-2.50 arka
- Sürüş: Gaz kolu ve pedal desteği ile kullanım
- Ehliyet: B sınıfı ve diğer tüm ehliyetlerle kullanılabilir (L1e-A sınıfı)
- Fiyat: 19.990 TL
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.