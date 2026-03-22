A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak!

Geçen perşembe iPhone 17 Pro Max’ten Galaxy A17’ye kadar geniş bir ürün yelpazesini satışa sunan A101, önümüzdeki hafta da gıda dışı ürünleriyle karşımıza çıkacak. Firma, benzinli motosikletten elektrikli mopede kadar çeşitli araçlarını satışa çıkaracak. İşte merak edilen detaylar!

A101'de Motosiklet ve Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

A101, 26 Mart 2026 itibarıyla Revolt RSX7 150 CC benzinli motosikleti 99.990 TL fiyatla satışa sunacak. 10,7 kW motor gücüne sahip motosikletin azami net tork değeri 13,9 Nm seviyesinde. Motosikletin yakıt tankı kapasitesiyse 10,8 litre. Bunun dışında ABS fren sistemiyle geliyor ve 105 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Revolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet

Azami Hız : 105 km/saat

: 105 km/saat Motor Gücü : 10,7 kW azami net güç

: 10,7 kW azami net güç Tork : 13,9 Nm azami net tork

: 13,9 Nm azami net tork Soğutma : Sıvı soğutmalı

: Sıvı soğutmalı Yakıt Tankı : 10,8 L kapasite

: 10,8 L kapasite Yakıt Tüketimi: 2,7 L / 100 km

2,7 L / 100 km Çevre Performansı : Euro 5+ seviyesi

: Euro 5+ seviyesi Teknoloji : Akıllı anahtar (anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol)

: Akıllı anahtar (anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol) Ekran : TCL ekran

: TCL ekran Boyutlar : 1954 mm (U) x 751 mm (G) x 1287 mm (Y)

: 1954 mm (U) x 751 mm (G) x 1287 mm (Y) Fiyat: 99.990 TL

Volta VS2 iki tekerlekli elektrikli moped 29.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 1500 W motor gücüne sahip olan moped modeli toplamda 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 8–10 saat içinde şarj olabilen aracın 53 kilometreye kadar menzil sunduğunu da belirtelim. Öte yandan disk/kampana fren sistemiyle geldiğini söyleyebiliriz.

Volta VS2 Elektrikli Moped

Motor Gücü : 1500 W

: 1500 W Azami Hız : 45 km/saat

: 45 km/saat Menzil : 53 km (yol ve kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebilir)

: 53 km (yol ve kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebilir) Batarya : 60V 20-22 Ah VRLA GEL

: 60V 20-22 Ah VRLA GEL Şarj Süresi : 8-10 saat

: 8-10 saat Fren Sistemi: Ön hidrolik disk, arka kampana fren

Ön hidrolik disk, arka kampana fren Boyutlar : 1830 mm (U) x 710 mm (G) x 1080 mm (Y)

: 1830 mm (U) x 710 mm (G) x 1080 mm (Y) Fiyat: 29.990 TL

Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 19.990 TL fiyatla satışa sunulacak. 220 W motor gücüne sahip olan bisiklet 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. B sınıfı ehliyet ve diğer tüm ehliyetlerle kullanılabilen model azami 85 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Yaklaşık 6–8 saatte şarj olduğunu ve 40 kilometreye kadar menzil sunduğunu da belirtelim.

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet

Motor Gücü : 220 Watt nominal

: 220 Watt nominal Azami Hız : 25 km/saat

: 25 km/saat Menzil : 40 km

: 40 km Batarya : 48V 14Ah VRLA Jel

: 48V 14Ah VRLA Jel Ağırlık : 52 kg (batarya dahil)

: 52 kg (batarya dahil) Lastik : 16-2.50 ön, 14-2.50 arka

: 16-2.50 ön, 14-2.50 arka Sürüş : Gaz kolu ve pedal desteği ile kullanım

: Gaz kolu ve pedal desteği ile kullanım Ehliyet : B sınıfı ve diğer tüm ehliyetlerle kullanılabilir (L1e-A sınıfı)

: B sınıfı ve diğer tüm ehliyetlerle kullanılabilir (L1e-A sınıfı) Fiyat: 19.990 TL

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.