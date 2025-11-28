Uygun Fiyat! A101'de Dyson Hava Temizleyici ve 11. Nesil iPad Satılıyor!

A101 marketlerin hafta içi düzenlediği Ekstra aktüel kataloğu bu kez teknoloji odaklı ürünleriyle dikkat çekiyor. 27 Kasım tarihli listede hem evinde hava kalitesini artırmak isteyenlere hem de tablet arayanlara hitap eden iki önemli ürün öne çıkıyor. Peki hangi cihazlar indirimle satılacak? İşte detaylar…

A101 Ekstra'da Dyson Hava Temizleyici ve 11. Nesil iPad Satışta!

27 Kasım A101 Ekstra kataloğunun en dikkat çeken ürünlerinden biri Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde hava temizleyici modeli. Özellikle büyük alanlarda kullanım için tasarlanan cihaz 100 metrekareye kadar etki alanı sunuyor. Karbon filtre sayesinde havadaki kokuları ve zararlı partikülleri filtreleyebilen ürün formaldehit gibi zararlı gazlara karşı da koruma sağlayabiliyor.

50W güç tüketimi ile çalışan Dyson hava temizleyici, A101’de 37 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Evinde sessiz çalışan, geniş alanı kapsayan ve premium segmentte yer alan bir hava temizleyici arayanlar için bu kampanya dikkat çekici görünüyor. Diğer tarafta tablet tarafında Apple 11. Nesil iPad öne çıkıyor.

Cihazda 11 inç Liquid Retina ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128 GB depolama alanı, 12 MP arka kamera, 12 MP ön kamera ve USB Tip-C bağlantı noktası bulunuyor. Güncel iPadOS deneyimini sunan bu model, hem multimedya tüketimi hem de not alma, çizim ve hafif iş yükleri için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

A101 kataloğunda bu iPad, 17 bin 399 TL fiyatla listelenmiş durumda. Katalogda yer alan diğer ürünler ise şöyle;

Xiaomi Redmi Note 12 (4/128 GB): 6.799 TL

Xiaomi Redmi 12C (4/128 GB): 5.799 TL

Xiaomi Redmi Note 13 (6/128 GB): 9.999 TL

realme C75: 11.999 TL

LG 55'' QNED 4K Smart TV: 37.999 TL

Axen 50'' 4K Tizen Smart TV: 12.999 TL

Lenovo Slim i3-12100 / 16 GB / 512 GB Laptop: 22.999 TL

Bosch Unlimited 7 Şarjlı Süpürge: 11.499 TL

Bosch BBS712XTR Şarjlı Süpürge: 14.499 TL

Tefal Ultimate Pure 3200W Buharlı Ütü: 3.499 TL

Philips HD7450/61 Filtre Kahve Makinesi: 1.699 TL

Arzum Çaycı Riva: 1.599 TL

Fakir 45L Mini Fırın: 2.999 TL

