990 Beygirlik Xiaomi YU7 GT, Kırmızı Rengiyle Yollarda Görüntülendi

Xiaomi'nin hız canavarı otomobili YU7 GT'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vişne kırmızısı rengi ile yolda görüntülenen aracın bu görselleri, otomobil tutkunlarının ilgi odağı hâline gelmesi beklenen YU7 GT'nin gerçek hayatta nasıl göründüğünün net bir şekilde görülmesine imkân sağladı.

Xiaomi YU7 GT'nin Nasıl Bir Tasarımı Var?

Xiaomi YU7 GT'nin ön tamponu, standart modele göre yere daha yakın ve geniş görünüyor. Bu, aracın yola sağlam basmasına imkân tanırken arka kanat ise araca daha havalı bir görünüm kazandırmanın yanı sıra yüksek hıza çıkıldığında savrulmaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Bu arada aracın 21 ve 22 inçlik jant seçenekleri ile sunulacağını belirtelim.

Xiaomi YU7 GT'nin Özellikleri Neler?

Toplam Güç: 990 beygir

990 beygir Maksimum Hız: 300 km/sa

300 km/sa Uzunluk: 5015 mm

5015 mm Genişlik: 2007 mm

2007 mm Yükseklik: 1597 mm

1597 mm Ön ve arka tekerlek arası mesafe: 3000 mm

3000 mm Batarya Kapasitesi: 101.7 kWh

101.7 kWh Menzil (CLTC): 705 km

Xiaomi YU7 GT Kaç Beygir Gücü ile Geliyor?

Xiaomi YU7 GT, motor performansı ile ön plana çıkaran bir model. Ön tarafta 386, arka tarafta 604 beygir gücü üreten yeni motorlara sahip. Toplamda 990 beygir gücü üretiyor. Bu güç sayesinde sürücünün yüksek hıza çıktığında koltuktan ayrılması biraz zor olacaktır.

Xiaomi YU7 GT Ne Kadar Menzil Sunuyor?

101.7 kWh batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi YU7 GT, 705 kilometre menzil sunuyor. Tabii, bu CLTC standartlarına göre geçerli olan bir değer. Bir diğer deyişle Çin yolları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmelerden ibaret. Avrupa ve Türkiye'de WLTP değerine bağlı kalıyoruz. O yüzden bizim için bu noktada önemli olan WLTP karşılığını elde etmek.

Bu sonuca da yüzde 20 oranında azaltmaya giderek ulaşıyoruz. Yani bu araç bugün Türkiye'ye gelse 564 kilometre menzil değerine sahip olacaktır. Bu arada Tesla Model Y Performance'ın WLTP standartlarına göre 580 kilometre menzil sunduğunu belirtelim. Bu da Xiaomi YU7 GT'nin menzil konusunda rakibinin önünde yer aldığını gösteriyor.

Xiaomi YU7 GT En Fazla Kaç KM Hız Yapabiliyor?

Xiaomi'nin bu modeli, maksimum 300 km/sa hıza ulaşabiliyor. Xiaomi SU7 Ultra'nın 350 km/sa hıza sahip olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu değerin oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar güç ve hız konusunda SU7 Ultra'nın altında konumlanan bir model olsa da onun gibi beklentileri karşılamayı başarıyor.

Xiaomi YU7 GT Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi şu an otomobil pazarında Çin odaklı olarak hareket ediyor fakat markanın yakında otomobilleri ile dünya genelinde etkili bir isim hâline gelmek için kritik adımda bulunması bekleniyor. Eğer bu adımları atarsa Xiaomi'nin birçok otomobili hem Avrupa hem Türkiye'de satışa sunulabilir. Bu süreç biraz uzun ve yoğun bir planlama süreci gerektiriyor. O yüzden Xiaomi araçların hemen yarın geleceğini beklememekte fayda var.

Editörün Yorumu

Xiaomi bir süredir Çin'de Tesla'nın tahtını sallamak üzere çalışmalara ara vermeksizin devam ediyor. Gelinen noktada görüyorum ki YU7 serisi, Tesla Model Y'nin karşısında çok güçlü bir rakip hâline gelmiş durumda. Bu sadece bir gözlemden ibaret değil, sayılara dayanıyor.

Hatırlatmak gerekirse Xiaomi YU7, Ocak ayında 37 bin 869 adet teslimat ile Tesla Model Y'nin önünde konumlandı. ABD merkezli otomobil üreticisi ise Xiaomi'nin bu otomobilinin karşısında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu da bize Xiaomi'nin otomobil pazarında bu şekilde devam etmesi hâlinde güçlü rakiplerini unutturma raddesine gelebileceğini gösteriyor. Tabii, bu analizler Çin pazarı için geçerli. Küresel pazarda nasıl bir karşılığının olacağını görmek için markanın merakla beklenen o büyük hamlesinin gerçekleşmesini beklemek gerekiyor.