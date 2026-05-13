Yorgun Uyanmanıza Son Verecek Akıllı Saat Tanıtıldı

Garmin Forerunner 170'in tanıtımı gerçekleştirildi. Her sabah size nasıl uyuduğunuz başta olmak üzere çok detaylı bilgiler sunan sabah özeti sunan akıllı saat, bütün gün boyunca aktivitelerinizi takip edip enerjinizin ne durumda olduğunu, ne zaman dinlenmeniz gerektiğini belirlemeniz gerektiğini sizinle paylaşıyor.

Garmin Forerunner 170'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 390 x 390 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AOD (Her Zaman Açık Ekran): Mevcut

Pil Ömrü: Akıllı saat modunda 10 gün, her zaman açık ekran özelliği etkinken 4 gün, pil tasarrufu modunda 19 gün

Sağlık Özellikleri: Uyku asistanı, nefes egzersizleri, stres seviyesi ölçümü, sürekli kalp atış hızı takibi, solunum hızı izleme, kadın sağlığı takibi

Sabah Özeti: Mevcut

Akşam Özeti: Mevcut

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Ağırlık: 41 gram

Garmin Forerunner 170'in Ekran Özellikleri Neler?

Garmin Forerunner, 1,2 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranda 390 x 390 piksel çözünürlük sunuyor. Yeni model, ekran teknolojisi sayesinde canlı renkler ve derin siyahlar elde etmek isteyenler için ideal bir tercih hâline gelecektir. 1,2 inç ekran ise günlük kullanım için yeterli olacaktır.

Garmin Forerunner 170'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Cihaz, akıllı saat modunda 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Her zaman açık ekran özelliği etkinleştirilmişse bu süre 4 güne kadar düşüyor. Öte yandan pil tasarrufu modunda da 19 gün pil ömrü elde edilebiliyor. Bu sürelere baktığımızda akıllı saatin ideal bir pil ömrüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Garmin Forerunner 70'in akıllı saat modunda 13 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Garmin Forerunner 170'in Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı saat, uyku asistanı özelliğine sahip. Düzenli olarak uyku puanı almanıza imkân sağlayan cihaz, ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğuna göre size hizmet sunuyor. Uyku evrelerini yakından takip etmenizi mümkün model, uyku kalitesini iyileştirmenize yardımcı olan ipuçları sağlıyor. Yatmadan önce de yarınki uyku ihtiyacınızı, antrenmanınızı, hava durumunu ve etkinlikleri hatırlatarak bir sonraki güne hazırlanmanıza yardımcı oluyor.

Cihaz, kısa uyku molalarını otomatik olarak takip ediyor. Bu molaların vücudunuza nasıl bir etkisi olduğunu ve ideal uyku molasının ne kadar süre olması gerektiğini öğrenebiliyorsunuz. Diğer yandan gün boyu vücudun enerji seviyesini izleyerek aktivitede bulunmak ve dinlenmek için en uygun zamanları bulmayı kolaylaştırıyor.

Kalp atış hızını sürekli olarak takip eden akıllı saat, solunum hızı izleme, stres seviyesi ölçümü ve nefes egzersizleri gibi özellikler sunuyor. Bu özellikler sayesinde olası bir rahatsızlığa karşı önceden harekete geçmek ve bir uzmandan yardım almak mümkün hâle geliyor.

Garmin Forerunner 170 Suya Dayanıklı mı?

Akıllı saat, 50 metre su basıncına dayanıklılığa sahip fakat bu, onunla 50 metreye kadar suya dalabileceğiniz anlamına gelmiyor. Onunla tuzlu suya girmekten, çok sıcak su ile duş almaktan kaçınmak gerekiyor. Ayrıca yüksek basınçlı suya maruz bırakılmadığından da emin olmakta fayda var. El yıkama ve benzeri eylemler gerçekleştirirken su sıçraması hâlindeyse endişelenmeye gerek bırakmayacaktır.

Garmin Forerunner 170'in Fiyatı Ne Kadar?

Garmin Forerunner 170 için 299.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 13 bin 619 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 16 bin TL civarında olacaktır. Konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğini not düşelim.

Garmin Forerunner 170 Türkiye'de Satılacak mı?

Garmin Forerunner serisinin şu an pek çok akıllı saat modeli Türkiye'de satışta. Buna örnek olarak Forerunner 165, Forerunner 570 ve Forerunner 935 verilebilir. Tüm bu modelleri göz önünde bulundurduğumuzda Forerunner 170'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki konuya ilişkin şimdiye kadar açıklama yapılmadı. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğini de belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Garmin Forerunner 170'in özellikle uyku düzeni ile ilgili sorunları olup bunları düzeltmek isteyen kişiler tarafından tercih edileceğini düşünüyorum. Uyku asistanı özelliği sayesinde ne kadar uykuya ihtiyacınızın olduğunu belirleyen cihaz, uyku evrelerini de yakından takip etmenizi sağlıyor. Öte yandan sabah ve akşam özetleri ile ihtiyacınız olabilecek tüm verileri size sağlayarak sağlık durumunuza hızlı bakış atmanızı mümkün kılıyor. Tüm bunları göz önüne aldığımda akıllı saatin geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından mutlaka dikkate alacağını söyleyebilirim.