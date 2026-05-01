Güvenliği Üst Seviyeye Çıkaracak MG 07'nin İlk Görselleri Paylaşıldı

MG 07'nin ilk resmî görüntüleri yayınlandı. Bununla birlikte aracın tasarımına yakından bakış atma imkânı elde edildi. Keskin hatlara sahip olması ile dikkatleri üzerinde toplayan otomobil, LiDAR sensörü ile donatılması sayesinde sürücülerin kötü hava koşullarında yaşadığı en büyük sorunlardan birini ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

MG 07'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

MG 07, araca keskin hatlar kazandıran C şeklinde LED farlarla birlikte geliyor. Yarı içe gömülü kapı kolları ile birlikte gelen otomobilin arka tarafında farlar bir uçtan diğer uca uzanıyor. Otomobile daha lüks bir görünüm kazandıran bu farlar, karanlıkta arkadan gelen bir sürücünün aracı doğrudan fark etmesini kolaylaştırıyor ve daha güvenli bir sürüş deneyimi elde ediliyor.

MG 07'nin Özellikleri Neler Olacak?

MG 07'nin öne çıkan özelliklerinin. Başında LiDAR teknolojisi gelecek. Söz konusu teknoloji, saniyede yüz binlerce lazer ışını gönderilip çevredeki nesnelere çarpıp geri dönmesiyle çalışıyor. Bu lazer ışınlarının dönüş süresi hesaplanarak aracın çevresinin üç boyutlu bir haritası oluşturuluyor. Böylece görüş alanı ne kadar kapalı olursa olsun, sürücü etraftaki engelleri oldukça kolay ve hızlı bir şekilde belirleyebilecek.

Bu arada MG 07, Momenta R7 kullanan ilk araç olacak. Bu sayede çeşitli öngörülerde bulunulması mümkün hâle gelecek. Örneğin aracın önüne birden topun fırlaması, çevrede çocukların futbol maçı yaptığını ve bu topun fırlamasından bir süre sonra çocuğun da gelebileceğini gösterir. Sistem tam da bu tür ihtimaller üzerinden değerlendirme yaparak gerçek dünyanın nasıl işlediğini anlamaya odaklanacak.

MG'nin yeni arabası, elektrikli ve hibrit olmak üzere iki seçenekle piyasaya sürülecek fakat aracın ne kadar güç sunacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Araç bu yıl içinde resmî olarak tanıtıldıktan sonra şu anlık eksik olan bu önemli özelliklerin de açıklığa kavuşması bekleniyor.

MG 07'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

MG 07'nin 150 bin ila 200 bin yuan fiyat aralığına sahip olması bekleniyor. Bu da güncel kurla 1 milyon 3 bin 25 TL ile 1 milyon 337 bin 367 TL aralığında olacağını gösteriyor. Tabii, Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergilerle beraber elektrikli sürümün fiyatı 2 milyon 500 bin TL, hibrit versiyonun fiyatı ise 3 milyon 250 bin TL civarında olabilir.

MG 07 Türkiye'de Satılacak mı?

İçten yanmalı MG7 şu an Türkiye'de donanım paketine göre değişen (3 milyon 300 bin - 3 milyon 450 bin TL) fiyatlarla satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni MG 07'in de Türkiye'ye gelebileceği söylenebilir. Aracın Çin'de 2026 yılının sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye'ye gelmesi ise 2027'nin ilk yarısını bulabilir.

Editörün Yorumu

MG 07'nin tasarımını oldukça şık buldum. Bu tarz görünüme sahip araçların dünya genelinde epey sevildiğini söyleyebilirim. Elbette ki şu an teknik özellikler konusunda pek çok merak edilen nokta söz konusu. Bunların ilerleyen aylarda paylaşılacak olan bilgilerle birlikte birer birer ortadan kalkması bekleniyor. Eğer araç sadece görünümü ile değil, özellikleriyle de ilgi çekmeyi başarırsa marka da hedeflediği pazarlarda satışları beklediği seviyede tutabilir.