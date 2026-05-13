Samsung’un İlk Yapay Zekâlı Akıllı Gözlüğü Geliyor! Tarih Netleşti

Daha çok mobil cihazlarıyla bilinen Samsung, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yapay zekâ destekli ilk akıllı gözlüğü için kritik bir aşamaya geçiyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Güney Koreli şirket, Galaxy Glasses adını taşıması beklenen ürün için tanıtım yapmaya hazırlanıyor. Peki Samsung Galaxy Glasses ne zaman tanıtılacak?

Samsung Galaxy Glasses Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, geçen yıl Galaxy XR isimli karma gerçeklik gözlüğünü tanıtarak XR pazarına resmi giriş yapmıştı. Şirket şimdi ise çok daha geniş kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenen yeni akıllı gözlüğü Galaxy Glasses için geri sayıma geçmiş durumda.

Ortaya çıkan yeni iddialara göre Samsung, Galaxy Glasses modelini bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre söz konusu etkinlik 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Hatta Birleşik Krallık’ın başkenti Londra'da düzenlenecek. Eğer bilgiler doğru çıkarsa cihazın tanıtımına yalnızca birkaç ay kalmış durumda.

Samsung Galaxy Glasses Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Glasses isimli akıllı gözlüğün bazı özellikleri şimdiden ortaya çıkmış durumda. Samsung ve Google daha önce yaptıkları açıklamalarda modelin Android XR işletim sistemiyle çalışacağını doğrulamıştı. Diğer sızdırılan bilgilere göre cihazda 12 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Bu kameranın fotoğraf ve video çekimi için kullanılabileceği belirtiliyor.

Ayrıca kameranın yapay zekâ özellikleri için de kullanılabilmesi muhtemel görünüyor. Örneğin yabancı dildeki bir metni kameraya göstererek anlık çevirisine ulaşabileceksiinz. Bununla beraber nesne tanıma ve çevredeki mekânlar hakkında bilgi alma gibi özelliklerin de sunulabileceği tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra akıllı gözlükte hoparlör ve mikrofon da bulunacak. Mikrofon sayesinde kullanıcıların gözlüğe sesli komut verebilmesi beklenirken, hoparlör sayesinde ise bildirimler, yapay zekâ yanıtları ve çeşitli sesli geri bildirimlerin kullanıcıya aktarılacağı ifade ediliyor. Belki kameraya gösterilen yabancı dildeki bir metnin çevirisi sesli şekilde dinlenebilir.

Ancak cihazın en iyi akıllı gözlük modelleri arasında gösterilen Ray-Ban Meta ve XREAL Air’in aksine ekrana sahip olmayacağı söyleniyor. Bu nedenle Galaxy Glasses modelinin kullanılabilmesi için bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duyulacak. Yani gözlüğün tamamen bağımsız şekilde çalışmayacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy Glasses Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Glasses için henüz resmî bir fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak ortaya çıkan son sızıntılara göre cihazın yaklaşık 379 ila 499 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği iddia ediliyor. Güncel döviz kuru göz önünde bulundurulduğunda bu rakam yaklaşık 18 bin ila 25 bin TL'ye karşılık geliyor.

Elbette burada vergilerin dahil olmadığını belirtmek gerekiyor. Ayrıca cihazın tanıtım tarihine kadar döviz kurlarında değişiklik yaşanabileceği gibi Samsung’un Türkiye pazarı için özel bir fiyatlandırma uygulama ihtimali de bulunuyor. Ancak Galaxy Glasses Türkiye fiyatını düşünmeden önce akıllı gözlüğün ülkemizde satılıp satılmayacağını bilmemiz gerekiyor.

Samsung Galaxy Glasses Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için Samsung tarafından Galaxy Glasses’ın Türkiye’de satışa sunulacağına dair resmî bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Samsung Galaxy XR modeli ise ülkemizde piyasaya sürülmedi. Bu nedenle Galaxy Glasses’ın da ilk aşamada ülkemizde satışa sunulma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un daha önce tanıttığı Galaxy XR isimli karma gerçeklik gözlüğü için resmî satış rakamları paylaşılmasa da çeşitli raporlar, cihazın şirketin beklediği kadar ilgi görmediğini göstermişti. Açıkçası benzer bir durumun Galaxy Glasses için de yaşanabileceğini düşünüyorum. Çünkü akıllı gözlükler hâlâ çok niş ve bu nedenle küçük bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Üstelik Galaxy Glasses'da ekran bulunmayacağı öne sürülüyor. Üstelik rakip modellerde ekran desteği sunuluyor. Bu da özellikle artırılmış gerçeklik deneyimi bekleyen kullanıcılar için önemli bir eksi gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un ilk akıllı gözlüğünden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.