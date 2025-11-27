Fazla GSM Hattı Bulunanlara Ceza Mı Geliyor? Yeni Düzenleme Herkesi Etkileyecek!

Türkiye’de telefon hattı güvenliğiyle ilgili uzun süredir tartışılan konular yeni bir yasal teklif ile yeniden gündeme geldi. Meclis’te görüşülmeye başlanan düzenleme hem yeni hat açılışlarında hem de mevcut hatların kontrolünde köklü değişiklikler içeriyor. Kullanıcıların üzerine kayıtlı hat sayısından kimlik doğrulama yöntemlerine kadar pek çok başlık yeniden şekilleniyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

GSM Hatlarıyla İlgili Yeni Düzenleme Yolda!

Türkiye'de telefonla dolandırıcılık faaliyetlerinin artmasıyla birlikte yeni bir yasa teklifi gündeme geldi. Yapılması planlanan yeni düzenleme ile birlikte bir kişinin üzerine alabileceği hat sayısı, üzerine kayıtlı telefon numarası sayısı gibi pek çok konuda düzenlemeler yapılacak. Buna göre artık yeni hat sahibi olmak isteyen tüketicilerin ek güvenlik adımlarını tamamlaması gerekecek.

Buna göre artık eski tip nüfus cüzdanıyla hat alımı yapılamayacak. Bunun yerine:

Çipli kimlik kartı,

Biyometrik doğrulama,

e-Devlet ile kimlik onayı,

PIN doğrulaması,

gibi ek güvenlik adımlarının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Amaç habersiz açılmış sahte hatlar nedeniyle yaşanan mağduriyetleri tamamen ortadan kaldırmak. Yeni teklifin yasalaşmasıyla birlikte bir kişi üzerine sınırsız sayıda hat açılması dönemi de kapanacak.

Üst sınırın yani bir kişiye bağlı kaç adet GSM hattı olabileceğini BTK belirleyecek ve operatörler bu sınıra uymakla yükümlü olacak. Hâlihazırda bu sınırı aşan vatandaşlara ise 6 aylık bir uyum süresi tanınacak.

Bu süre zarfında kullanıcılar ihtiyaç duymadıkları hatları kapatmak veya devretmek zorunda kalacak. Gerekirse bu süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay daha uzatılabilecek. Süre sonunda hâlâ sınırın üzerinde hatı bulunan kişilerin “fazla” hatları otomatik olarak kapatılacak ve en eski abonelik aktif bırakılacak.

Düzenlemenin bir diğer boyutu suç örgütleri tarafından kullanılan çoklu SIM destekli cihazları hedef alıyor. Teklifte bir cihaz üzerinde kullanılabilecek hat sayısına da sınırlama getirilmesi öngörülüyor. Bu sınır BTK tarafından belirlenecek ve operatörlerin bu kuralı takip etmesi zorunlu olacak.

Ayrıca ölüm şirket kapanışı veya yabancıların Türkiye’deki ikamet haklarının sona ermesi gibi durumlarda hatların boşta kalması önlenecek. Operatörler resmi kurumlarla veri kontrolü yaparak üç ayda bir aktif olmayan hatları kapatmakla yükümlü olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...