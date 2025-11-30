Fiyatlar Çok Uygun: A101 Şimdi de Motosiklet Satıyor!

Uygun fiyatlı marketler zinciri olarak Türkiye'de faaliyet gösteren A101'in 4 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı. Katalog içeriğinde en çok göze çarpan ürünler motosikletler oldu. Zira her sınıf ve hacim aralığına uygun olarak sunulan motosikletler oldukça uygun fiyatlardan listeleniyor. İşte A101 4 Aralık 2025 aktüel kataloğu ve detayları...

A101’de Bu Hafta Motosiklet Satışı Başlıyor!

A101'in bu haftaki kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler motosikletler oldu. Uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çeken APEC 49.4 CC Benzinli Moped, VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, REVOLT RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet, VOLTA VSM Elektrik Motorlu Bisiklet 4 Aralık 2025 tarihinden itibaren A101'de satışa çıkacak. Satışa sunulacak araçların özellikleri ve fiyatları ise şöyle;

APEC 49.4 CC Benzinli Moped Teknik Özellikleri

Uygun fiyatıyla öne çıkan APEC moped, özellikle ekonomik ulaşım arayanlar için hazırlanmış bir model.

39 bin 990 TL

49.4 cc benzinli motor

45 km/s azami hız

2.1 kW güç – 2.8 Nm tork

80 kg ağırlık

5.3 L yakıt tankı

2.0 L/100 km tüketim

Kampana fren sistemi

Euro 5 emisyon standardı

B sınıfı dahil tüm ehliyetlerle kullanılabilir

Kırmızı ve gri renk seçenekleri

2 yıl garanti

VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Teknik Özellikleri

Üç tekerlekli yapısı ve sürücü kabini hediyesiyle dikkat çeken VT5, özellikle güvenli ve dengeli sürüş isteyen kullanıcıları hedefliyor.

79 bin 990 TL

3500W elektrik motoru

45 km/s azami hız

48 km menzil

6–8 saat şarj süresi

72V 45Ah batarya

263 kg ağırlık (batarya dahil)

Hidrolik disk (ön) + kampana (arka) fren

İki kademeli mekanik şanzıman

Euro 5+ standardı

2945 x 1055 x 1375 mm boyutlar

B sınıfı dahil tüm ehliyetlerle kullanılabilir

Koyu metalik gri ve metalik kırmızı renk seçenekleri

Sürücü kabini hediyeli

2 yıl garanti

REVOLT RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet Teknik Özellikleri

Güçlü yapısı ve ABS fren sistemiyle daha performanslı bir motosiklet arayanlara hitap eden RSX5, şehir içi kullanım için ideal.

59 bin 990 TL

150 cc benzinli motor

6.1 kW güç – 10.1 Nm tork

Hava soğutma sistemi

2050 x 778 x 1128 mm boyutlar

6.5 L yakıt tankı

3.1 L/100 km tüketim

ABS destekli 245 mm ön disk fren 220 mm arka disk fren

Dijital gösterge paneli

Euro 5+ çevre standardı

2 yıl garanti

VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Teknik Özellikleri

Hafif yapısı ve düşük enerji tüketimiyle ekonomik ulaşım isteyen kullanıcılar için tasarlanan VSM, elektrikli bisiklet sınıfında yer alıyor.