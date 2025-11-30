Fiyatlar Çok Uygun: A101 Şimdi de Motosiklet Satıyor!
4 Aralık 2025 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı motor ve elektrikli bisikletler göze çarpıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Uygun fiyatlı marketler zinciri olarak Türkiye'de faaliyet gösteren A101'in 4 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı. Katalog içeriğinde en çok göze çarpan ürünler motosikletler oldu. Zira her sınıf ve hacim aralığına uygun olarak sunulan motosikletler oldukça uygun fiyatlardan listeleniyor. İşte A101 4 Aralık 2025 aktüel kataloğu ve detayları...
A101’de Bu Hafta Motosiklet Satışı Başlıyor!
A101'in bu haftaki kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler motosikletler oldu. Uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çeken APEC 49.4 CC Benzinli Moped, VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, REVOLT RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet, VOLTA VSM Elektrik Motorlu Bisiklet 4 Aralık 2025 tarihinden itibaren A101'de satışa çıkacak. Satışa sunulacak araçların özellikleri ve fiyatları ise şöyle;
APEC 49.4 CC Benzinli Moped Teknik Özellikleri
Uygun fiyatıyla öne çıkan APEC moped, özellikle ekonomik ulaşım arayanlar için hazırlanmış bir model.
- 39 bin 990 TL
- 49.4 cc benzinli motor
- 45 km/s azami hız
- 2.1 kW güç – 2.8 Nm tork
- 80 kg ağırlık
- 5.3 L yakıt tankı
- 2.0 L/100 km tüketim
- Kampana fren sistemi
- Euro 5 emisyon standardı
- B sınıfı dahil tüm ehliyetlerle kullanılabilir
- Kırmızı ve gri renk seçenekleri
- 2 yıl garanti
VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Teknik Özellikleri
Üç tekerlekli yapısı ve sürücü kabini hediyesiyle dikkat çeken VT5, özellikle güvenli ve dengeli sürüş isteyen kullanıcıları hedefliyor.
- 79 bin 990 TL
- 3500W elektrik motoru
- 45 km/s azami hız
- 48 km menzil
- 6–8 saat şarj süresi
- 72V 45Ah batarya
- 263 kg ağırlık (batarya dahil)
- Hidrolik disk (ön) + kampana (arka) fren
- İki kademeli mekanik şanzıman
- Euro 5+ standardı
- 2945 x 1055 x 1375 mm boyutlar
- B sınıfı dahil tüm ehliyetlerle kullanılabilir
- Koyu metalik gri ve metalik kırmızı renk seçenekleri
- Sürücü kabini hediyeli
- 2 yıl garanti
REVOLT RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet Teknik Özellikleri
Güçlü yapısı ve ABS fren sistemiyle daha performanslı bir motosiklet arayanlara hitap eden RSX5, şehir içi kullanım için ideal.
- 59 bin 990 TL
- 150 cc benzinli motor
- 6.1 kW güç – 10.1 Nm tork
- Hava soğutma sistemi
- 2050 x 778 x 1128 mm boyutlar
- 6.5 L yakıt tankı
- 3.1 L/100 km tüketim
- ABS destekli 245 mm ön disk fren 220 mm arka disk fren
- Dijital gösterge paneli
- Euro 5+ çevre standardı
- 2 yıl garanti
VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Teknik Özellikleri
Hafif yapısı ve düşük enerji tüketimiyle ekonomik ulaşım isteyen kullanıcılar için tasarlanan VSM, elektrikli bisiklet sınıfında yer alıyor.
- 19 bin 990 TL
- 220W nominal motor gücü
- 40 km menzil
- 25 km/s azami hız
- 48V 14Ah VRLA jel batarya
- 52 kg ağırlık (batarya dahil)
- Kampanalı ön–arka fren
- 1510 x 630 x 1060 mm ölçüler
- L1e-A AB Tip Onay Belgeli
- TSE özel amaçlı inceleme onaylı
- B sınıfı ve diğer tüm ehliyetlerle kullanılabilir
- 16-2.50 ön lastik, 14-2.50 arka lastik
- Plaka zorunluluğu vardır
- 2 yıl garanti