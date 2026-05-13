Motorola Razr Fold'un Dünya Kupası Özel Sürümü Tanıtıldı!

Motorola, kısa bir süre önce Razr Fold’un 2026 FIFA Dünya Kupası'na özel versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Bu versiyon standart modele kıyasla bazı tasarım değişiklikleri ve özel bir arayüzle birlikte geliyor. İşte Razr Fold FIFA Edition özellikleri ve fiyatı!

Motorola Razr Fold FIFA Edition Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 8.1 inç

8.1 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 2232 x 2484 piksel

2232 x 2484 piksel Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Parlaklığı: 6200 nit

6200 nit Ana Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İkinci Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İkinci Ekran Parlaklığı: 6000 nit

6000 nit İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB

512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera (İkinci Ekran): 32 MP

32 MP Ön Kamera (Ana Ekran): 20 MP

20 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Güncelleme Desteği: 7 yıl

7 yıl İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Razr Fold FIFA Edition Ekran Özellikleri Neler?

Motorola Razr Fold FIFA Edition’da 8,1 inç büyüklüğünde, 2232 x 2484 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ana ekran karşımıza çıkıyor. Telefonun dış tarafında ise 6,6 inç boyutlarında, 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızını destekleyen OLED bir panel bulunuyor.

Cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. Bununla birlikte OLED teknolojisi de LCD'ye göre siyah renkleri en gerçekçi tonuyla gösterebiliyor diyebiliriz.

Motorola Razr Fold FIFA Edition İşlemcisi Ne?

Katlanabilir telefona Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi güç veriyor. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor, daha hızlı çalışıyor ve daha yüksek performans gösteriyor. Aynı zamanda halihazırda OnePlus 15R ve realme Neo 8 gibi üst seviye modellerde de kullanıldığını belirtelim.

Oyun performansında ise sizleri kesinlikle üzmeyecek. Zira bu donanımı çalıştıran iQOO 15R üzerinden gerçekleştirilen testlerde Genshin Impact ve War Thunder Mobile'ın 60 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Yani mobildeki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Motorola Razr Fold FIFA Edition Kamerası Nasıl?

Ürünün ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde. Buna ek olarak 50 megapiksel ultra geniş ve 50 megapiksel periskop telefoto kameralarına ev sahipliği yapıyor. Burada ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabileceğinizi söyleyebiliriz. Periskop telefoto kamerası ise çok uzaktaki nesneleri herhangi bir kalite kaybı olmadan fotoğraflamanıza imkan sağlıyor.

Motorola Razr Fold FIFA Edition Bataryası Nasıl?

Motorola Razr Fold’un pili 6.000 mAh kapasitesinde ve 80W kablolu ile 50W kablosuz şarj hızlarını destekliyor. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Galaxy Z Fold 7 gibi güçlü rakiplerde 4.400 mAh’lik bataryalar kullanılıyor. Yani yeni modelin kullanıcılara daha uzun kullanım süreleri sunacağını söyleyebiliriz.

Motorola Razr Fold FIFA Edition Ne Gibi Farklılıklar Sunuyor?

Motorola Razr Fold FIFA Edition’ın standart modele kıyasla bazı tasarımsal farklılıkları bulunuyor. Bunu biraz daha açarsak akıllı telefonda FIFA temalı özel bir arayüz yer alıyor. Bununla birlikte FIFA Heroes oyunu yüklü olarak geliyor. Arka panelde ise bizleri FIFA Dünya Kupası logosu karşılıyor.

Motorola Razr Fold FIFA Edition Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr Fold FIFA Edition 16 GB+512 GB olmak üzere tek bir seçenekle raflardaki yerini alıyor. Katlanabilir telefonun fiyatı etiketi ise 1.780 dolar (80.844 TL) olarak açıklandı. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde yaklaşık 165.000 TL'ye denk geliyor.

Bununla birlikte katlanabilir telefonun özel sürümünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama şu an için mevcut değil. Bu gibi özel versiyonlar genellikle tüm dünya genelinde satışa çıkmadığından çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarının pas geçeceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Motorola Razr Fold FIFA Edition, 2026 Dünya Kupası’nın yaklaştığı şu dönemde mantıklı bir hamle olmuş diyebilirim. Zira dünyada milyonlarca futbolsever var ve önümüzdeki aylarda başlayacak turnuvayı merakla bekliyor. Bu nedenle Motorola Razr Fold FIFA Edition’ın önemli satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum.