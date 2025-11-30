Askere Gideceklere Müjde: BİM Ucuz Nokia Tuşlu Telefon Satıyor!

Perakende market zinciri BİM, her hafta olduğu gibi teknoloji meraklılarının yüzünü güldürecek yeni bir aktüel ürün kataloğu yayınladı. 5 Aralık itibarıyla raflarda yerini alacak ürünler arasında cep telefonundan akıllı televizyona, kablosuz kulaklıktan pratik ev aletlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Kataloğun en dikkat çekici ürünlerinden biri HMD üretimi Nokia 150 cep telefonu modeli. Klasik bir tuşlu telefon formundaki bu cihaz hem ikinci telefon arayanlara hem de basit bir kullanım isteyenlere hitap ediyor. İşte ürünün özellikleri ve fiyatı!

BİM'de Satılacak HMD Nokia 150'nin Fiyatı Ne Kadar?

HMD tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen tuşlu telefon 1.8 inç boyutunda QQVGA bir ekrana ev sahipliği yapıyor. 1000mAh bataryasıyla uzun bir pil ömrü vadeden cihaz dayanıklı yapısıyla en zorlu koşullarda bile kullanıcıları yalnız bırakmıyor. 2G bağlantı, FM radyo, el feneri, oyun ve çift SIM desteği ve 2 yıl garanti gibi temel özellikler de bu model de mevcut.

En iyi tuşlu telefon modelleri arasında yer alan Nokia 150, 5 Aralık tarihinden itibaren 1.790 TL'lik fiyat etiketiyle BİM marketlerde satışa sunulacak. Cihaz için stokların 6000 adetle sınırlı olduğu belirtiliyor. Aynı tarihte satışa sunulacak diğer ürünler arasında TCL'nin 65 inç büyüklüğündeki 4K çözünürlüklü akıllı televizyonu, Proware markalı hava temizleyici ve Barbie ve Hot Wheels markalı Bluetooth kulaklık yer alıyor.

TCL 65 inç 4K HDR Google TV: 29.500 TL

Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici: 999 TL

Barbie ve Hot Wheels Bluetooth Kulaklık: 799 TL

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Peki siz BİM'in 5 Aralık kataloğundaki teknoloji ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz en çok hangi ürünü beğendiniz? Yorumlarda buluşalım.