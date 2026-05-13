OPPO'nun 8000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 200 MP Kamera ve Dahası

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X10'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X10'un ekran boyutu ortaya çıktı. Telefon, serinin bir önceki modelinden daha küçük ekrana sahip olacak. Cihazda ayrıca yüksek batarya kapasitesi bulunacak. Bu sayede telefon uzun pil ömrü sunacak.

OPPO Find X10'un Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Dimensity 9500s

Batarya: 8.000 mAh

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X10'un ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X9'da 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Find X10'da 3600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO Find X10'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X10'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s bulunacak. Bu işlemci Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek hıza sahip hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500s daha önce OPPO K15 Pro+, POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. İşlemcinin 3.73 GHz ve 3.3 GHz hızındaki çekirdekleri oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işlerde, 2.4 GHz hızında çalışan çekirdekler ise internette gezinmek gibi işlerde devreye giriyor. Bu arada serinin bir önceki modeli olan Find X9'da ise Dimensity 9500 mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Find X10'un Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları bir kareye sığdırıyor.

Find X9'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun ön kamerası 32 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

OPPO Find X10 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip OPPO Find X10'un 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu arada güçlü işlemci, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Find X9, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. OPPO Find X10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Find X10'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda 84 bin 999 TL'ye satılıyor. İki telefonun donanımı karşılaştırıldığında Find X10'un Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 89 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10'un ekran özelliklerinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemek ve oynamak çok keyifli çünkü karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Ayrıca ekran çok canlı renklere sahip. Bu arada telfeonun güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.