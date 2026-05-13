Yeni Dead Space Oyunu Görebilecek Miyiz? Geliştiricisinden Açıklama Geldi

2008 yılında çıkan ilk oyunu Dead Space serisi, oyuncuların gönlünde taht kurmuştu. Her ne kadar üçüncü oyun hayal kırıklığı yaratmış olsa da 2023 yılında yayınlanan orijinal oyunun yeniden yapımı ile dördüncü oyun hayalleri yeniden yeşermişti. Ancak satış rakamlarının beklenen seviyede olmaması ve bu bağlamda ikinci oyunun yeniden yapımının da iptali ile oyuncuların kafalarında soru işaretleri oluşmuştu. Son yapılan açıklama ise soru işaretleri yerini endişeye bıraktı.

2017 yılında kapanan Visceral Games stüdyosu bünyesinde yapımcı ve yazar konumunda bulunmuş olan Chuck Beaver, halihazırda Electronic Arts bünyesinde yeniden kıdemli yazar olarak görev yapıyor. Yakın bir zaman önce yaptığı açıklamalara bakılırsa, görme ihtimalimizin düşük olduğu dördüncü oyun için en büyük engelin esasen oyuncuların ilgisizliğinin olmadığını söylüyor.

Yen Bir Dead Space Oyununu Neden Göremeyeceğiz?

Serinin hayran kitlesinin Dead Space 4 için yanıp tutuştuğunu bilen Beaver, bilhassa büyük bütçeli korku oyunlarının yatırım açısından zor bir hale geldiğini söylüyor. Geçtiğimiz yıllarda elde edilen 5 milyon satış adedi Dead Space serisi için yola devam edebilmek açısından yeterli iken, günümüzde ise maliyetlerin uçuk seviyelere ulaşması nedeniyle 15 milyon satış adedine ulaşmasının bekleniyormuş.

Bildiğiniz gibi korku türü oyunlar herkese hitap etmediği için, başka aksiyon ve macera olmak üzere diğer türlere giren oyunlar kadar çok satmayabiliyor. Dead Space serisi gibi korku türündeki tek oyunculu oyunlar için durum daha karmaşık diyebiliriz. Elbette Resident Evil'ın her yeni oyunu ile milyonlarca oyuncuya ulaşabildiğini biliyoruz, ama bu her marka için mümkün olmayabiliyor. Chuck Beaver, Dead Space serisinin geri dönebilmesi için benzer bir performans sergilemesi gerektiğini söylüyor.

Canlı Servis Oyunları Daha Güvenli Olarak Görülüyor

Diğer yandan, günümüzdeki şartlar dolayısı ile uzun vadede gelir sağlayan projelerin artık daha fazla önemseniyor ve canlı servis yapıları, düzenli içerik akışı ve daimi gelir sağlayan modeller artık daha güvenli liman olarak görülüyor. Bu bağlamda hikaye odaklı ve tek oyunculu oyunlar da bu açıdan etkilerini canlı servis oyunları kadar sürdüremedikleri için riskli görülebiliyor.

Her ne kadar 2023 yılında çıkan Dead Space başarılı bir yeniden yapım olsa da satış rakamı iki milyonu ancak bulabilmişti. Bu da Dead Space 4 için yolun kapanmasında pay sahibi olmuş. Geri kalan kısımda ise Electronic Arts için işin maliyet kısmı var.

Editörün Yorumu

Benim de çok sevdiğim bir seri olan Dead Space için yüksek ihtimalle yeni bir oyun göremeyecek olmak üzücü diyebilirim. Zamanında herkesi şaşırtan ilk oyun, selefinin üzerine çıkan ikinci oyunun ardından gelen üçüncü oyun ile beklentiler karşılanamamıştı. Yıllar sonra gelen yeniden yapım ile serinin yeniden dirileceğini ve en nihayetinde bir Dead Space 4 görebileceğimizi düşünmüştük, ama ne yazık ki tünelin ucunda bir ışık görünmedi.

Elbette bu noktada Electronic Arts şirketinin kararını da anlayışla karşılamak lazım. Dünya genelinde ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçiyoruz ve risk alma lüksü artık pek fazla yok. Haliyle de artık nokta atış isabet ettirmek daha mecburi hale geldi. Belki gelecekte şartlar değişir ve özlemle beklediğimiz devam oyununa kavuşuruz diyelim. Her ne kadar hiç olası görünmese de.