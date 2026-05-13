Çok Güçlü İşlemcili vivo X500 Geliyor! AMOLED Ekranı Var

vivo, X500 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte X500'ün ekran boyutu ortaya çıktı. Cihaz, serinin bir önceki modelinden daha büyük bir ekrana sahip olacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

vivo X500'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9600

Dimensity 9600 Batarya: 7000 mAh üzeri

7000 mAh üzeri İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Bu arada AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli X300'de 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda X500'te 4500 nit civarı bir parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

vivo X500'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

X500 gücünü Dimensity 9600 işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. X300'de Dimensity 9500 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, Asphalt Legends ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda X500'te en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bu arada 2 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500'ün 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X300, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. vivo X500'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X500'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 şu anda 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo X500'ün ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 85 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo X500'ün işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donam gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bir telefonda pil ömrü de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. X500'ün yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.