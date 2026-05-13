Minecraft'a Arkadaş Ekleme ve Birlikte Oynama Özelliği Geliyor

Mojang, Minecraft Java Edition'a oyuncuların uzun bir zamandır eklemesini istediği bir özellik getiriyor. Oyuncular yakında arkadaşları ile hiç uğraşmadan doğrudan oynama imkânına sahip hâle gelecek. Bunun için teknik bilgi gereksinimi bulunmayacak veya gereksiz yere ödeme yapmak gibi bir zorunluluğunuz kalmayacak.

Minecraft'ın Arkadaş Ekleme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Minecraft Java Edition için yayınlanacak yeni güncelleme ile kendi kurduğunuz tek oyunculu oyunlara arkadaşlarınızı davet edebileceksiniz. Minecraft'ın bu sürümünde normalde arkadaşlarla beraber oynamak için sunucu kurmak ya da Minecraft Realms aboneliği almak gerekiyor. Bu özellik ise tüm bu gereksinimlerden kurtulup direkt arkadaşlarınızlarla oynamaya başlamanızı mümkün kılacak.

Minecraft 26.2 Snapshot 7 güncellemesinde duyurulan bu özellik sayesinde diğer oyunculara arkadaşlık isteği gönderilebilecek. Bir kişiyi arkadaş olarak ekledikten sonra onun çevrim içi mi yoksa çevrim dışı mı olduğunu görebileceksiniz. Bunun yanı sıra onun katılabileceğiniz bir oyunda olup olmadığını da öğrenebileceksiniz.

Yeni özellik eşler arası (P2P) protokole bağlı olarak çalışacak. Hatırlarsanız geçmişte bir oyunu birlikte oynamak için Hamachi benzeri programlar kullanılırdı veya port açma gibi işlemler gerçekleştirildi. P2P olarak nitelendirdiğimiz bu sistem, tüm bu teknik ve karmaşık süreci ortadan kaldırıyor. Bu sistem, merkezi bir sunucuya dayanmaz. Bunun yerine oyunu oluşturan kişi barındırma işini üstlenir. Bir arkadaşınızı davet ettiğinizde ise oyuncular sizin sisteminize bağlanır. Tüm veriler sizin bilgisayarınızda işlenir ve diğer oyunculara iletilir.

Minecraft'a Arkadaş Ekleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Minecraft'ın arkadaşlarla oynama özelliğini içeren büyük güncellemenin 2026 yılının ikinci çeyreği sona ermeden önce sunulması bekleniyor. Bu da söz konusu özelliğe Temmuz ayından önce erişebileceğimiz anlamına geliyor. Özelliğin kullanıma hazır hâle gelmesi için çok az bir zaman olduğu, testlerin yakında sona ereceği tahmin ediliyor.

Minecraft'ın Arkadaşlarla Oynama Özelliği Modları Destekleyecek mi?

Her ne kadar şimdiye kadar doğrulanmamış olsa da oyunun Java versiyonunu Snapshot 7 sürümünde tüm oyuncuların aynı modlara sahip olması durumunda bu özelliğin modlu Minecraft ile de çalışması bekleniyor. Bu sayede oyunu normalde olduğundan çok daha farklı hâle getirmek ve eğlence düzeyini artırmak mümkün olacaktır.

Minecraft'ın Arkadaşlarla Oynama Özelliğinin Dezavantajları Olacak mı?

Minecraft Java Edition'ın arkadaşlarla oynama özelliğini, daha önce de belirttiğimiz üzere P2P protokolüne dayanıyor ve bunun ciddi dezavantajları bulunuyor. Her şeyden önce oyunu kuran kişinin ping yani gecikme süresine bağlı olacaksınız. Eğer gecikme süresi çok fazla olursa oyun deneyiminiz bundan kötü etkilenecektir.

P2P'nin diğer dezavantajı, host yani oyunu kuran kişinin Minecraft'ı kapatması hâlinde her şeyin iptal olup bağlantınızın kesilmesine neden olması. Söz konusu kişinin internetinin gitmesi durumunda da yine o oyundan atılacaksınız. Elbette ki tek dezavantajlar bunlar değil. P2P sisteme dayanan oyunlarda genellikle IP adresiniz diğer oyuncular tarafından görülebilir. Bir kişi eğer IP adresinizi biliyorsa DDoS saldırıları düzenleyebilir, tam konumu olmasa da yaşadığınız şehri (yanlış sonuçlara da ulaşılabilir) bulabilir, internet servis sağlayıcısını öğrenebilir ve olası güvenlik açıklarını kullanabilir.

IP adresinizi gizlemek için VPN kullanmayı tercih edebilirsiniz ama bu tür hizmetler genellikle çakışmaya neden olur. VPN, tüm trafiği şifreleyerek diğer oyuncuların size doğrudan veri göndermesinin önünde engel oluşturur. Ayrıca bu hizmetler bir güvenlik duvarı ile sisteminizi korur. P2P trafiğine izin verecek şekilde yapılandırılmadığı takdirde diğer oyuncuların oyununuza katılması mümkün olmayacaktır. Benzer şekilde siz de onların oyununa katılamayacaksınızdır.

Editörün Yorumu

Minecraft Java Edition'a eklenecek olan arkadaş ekleme ve onlarla oynama özelliğinin mevcut oyuncu kitlesini epey mutlu edeceğini düşünüyorum. Tabii, bunun için tercih edilen P2P yaklaşımının dezavantajlarını kaçırmamak gerekiyor. Yakın arkadaşlarınızla oynamak için ideal olsa da tanımadığınız kişileri arkadaş eklemekten, onları oyuna davet etmekten kaçınmanızda fayda var.

Sistemin çalışma biçimini göz önünde bulundurarak oyuna katılan kişilerin IP adresinizi görebileceğini düşünüyorum. Eğer güvenmediğiniz kişilerle oynarsanız yukarıda değindiğim tüm olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada "IP adresi ile yapılacaklar sınırlı" deyip geçmemek gerekiyor, söz konusu durumları yaşamak istemiyorsanız gerekli önlemleri almayı da ihmal etmemelisiniz.