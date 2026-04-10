A101'de Elektrikli Araç ve Elektrikli Bisiklet Satılacak!

Bu hafta Galaxy S26 Ultra, S25 FE ve Z Flip 7 FE gibi ürünleri satışa sunan A101, kısa süre önce önümüzdeki hafta satışa çıkaracağı ürünleri de duyurdu. Buna göre elektrikli araçların da aralarında bulunduğu birçok ürün kullanıcılara sunulacak. İşte merak edilen detaylar!

A101'de VOLTA EV2 Elektrikli Aracın Fiyatı Ne Kadar?

A101, 16 Nisan'da VOLTA EV2 isimli elektrikli aracı 329.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkaracak. 5,3 kW gücündeki elektrikli motorla gelen model 9,7 Nm tork üretiyor. Bununla birlikte 159 km menzile sahip ve saatte maksimum 69 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca, azami taşıma kapasitesi 300 kilogram seviyelerinde.

VOLTA EV2 Elektrikli Araç

Fiyat: 329.990 TL

Menzil: 159 km

Azami hız: 60 km/saat

Motor gücü: 5,3 kW

Motor torku: 9,7 Nm

Azami taşıma kapasitesi: 300 kg

Batarya Tipi: LFP batarya

Batarya kapasitesi: 76,8 V 100 Ah

Enerji tüketimi: 44 Wh/km

Fren sistemi: Ön / Arka disk fren

Çevre Performansı: Euro 5+ seviyesi

Boyutlar: Uzunluk: ~2501 mm, Genişlik: ~1289 mm, Yükseklik: ~1289 mm

Garanti: 2 yıl

A101'de VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101, buna ek olarak Volta VSM elektrikli motorlu bisikleti 19.990 TL fiyat etiketiyle satacak. 220 W motor gücüyle saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşabilen model B sınıfı dahil tüm ehliyetlerle kullanılabiliyor. Öte yandan 85 kg taşıma kapasitesine sahip ve 6-8 saatlik şarjla 40 kilometreye kadar menzil sunuyor.

VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet

Fiyat: 19.990 TL

Menzil: 40 km

Maksimum Hız: 25 km/saat

Nominal Motor Gücü: 220 Watt

Batarya: 48V 14Ah VRLA Jel Batarya

Ağırlık: 52 Kilogram (Batarya dahil)

Renk: Mat Siyah

Fren sistemi: Kampanalı ön ve arka fren

Kullanım: Gaz kolu ve pedal desteği ile kullanım imkanı

Ehliyet Durumu: B sınıfı ehliyet ve diğer tüm ehliyetler ile kullanım imkanı

Boyutlar: Uzunluk: ~1510 mm, Genişlik: ~630 mm, Yükseklik: ~1060 mm

Garanti: 2 yıl

A101'de VOLTA VT5 Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

VOLTA VT5 isimli üç tekerlekli elektrikli moped modeli ise 79.990 TL'lik bir fiyatla karşımıza çıkacak. 3500 W motor gücüyle kullanıcıların karşısına çıkan modelin menzili ise 48 km olarak açıklandı. Öte yandan bataryasının 8-9 saat arasında tam şarj olabildiğini belirtelim. Azami taşıma kapasitesi ise 275 kilogram seviyelerinde.

VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped

Fiyat: 79.990 TL (Sürücü Kabini Hediyeli)

Menzil: 48 km

Azami Hız: 45 km/saat

Motor Gücü: 3500 W

Batarya Kapasitesi: 72 V 45 Ah

Şarj süresi: 8-9 saat

Fren sistemi: Ön hidrolik disk / Arka kampana fren

Azami Taşıma Kapasitesi: 275 kg

Standart: EURO 5+ standardında

Ehliyet Durumu: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

Renk Seçenekleri: Koyu Metalik Gri ve Metalik Kırmızı

Boyutlar: Uzunluk: ~2945 mm, Genişlik: ~1055 mm, Yükseklik: ~1375 mm

Garanti: 2 yıl

A101'de VOLTA VM6 Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

Biraz daha uygun fiyatlı bir elektrikli moped arayanlar için VOLTA VM6 modeli satışa sunulacak. 50 km menzil, 1000 W motor gücü ve 4,4 Nm tork değerine sahip olan modelin fiyatı 59.990 TL olacak. Ayrıca saatte maksimum 25 km hıza ulaşabildiğini de belirtelim.

VOLTA VM6 Elektrikli Moped

Fiyat: 59.990 TL

Menzil: 50 km

Azami Hız: 25 km/h

Motor Gücü: 1000 W

Motor Torku: 4,4 Nm

Batarya Tipi: VRLA JEL (Kütlesi: 30 kg)

Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah

Gösterge: Dijital Hız Göstergesi

Sürüş: Geri Sürüş Modu

Fren sistemi: Ön disk / Arka kampana fren

Boyutlar: Uzunluk: ~1900 mm, Genişlik: ~693 mm, Yükseklik: ~1345 mm

Garanti: 2 yıl

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.