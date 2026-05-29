Destiny 3'ün Yapılmamasının Nedeni Ortaya Çıktı! Maliyeti Dudak Uçuklatıyor

Sektörün tanıdık isimlerinden olan Jason Schreier, yaptığı önemli açıklamalar ile yakın bir gelecekte neden Destiny 3 göremeyeceğimizin nedenlerini sıraladı. Elbette gelecekte nelerin olacağını bilemeyiz, ama şu şartlarda yeni bir Destiny beklememek gerekiyor diyebiliriz.

2000 - 2007 yılları arasında Microsoft bünyesinde bulunan Bungie, şirket ile yollarını ayırdıktan sonra, 2010 yılı itibarıyla Activision iş birliği ile Destiny'yi karşımıza çıkartmıştı. Kısa sürede büyük bir popülaritenin oluşmasının ardından, 2017 yılında Destiny 2 yoluna devam etmişti. On altı yıllık zaman zarfında her iki oyunu da derya deniz haline getirmiş olan stüdyo, 2022 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından satın alınmış olsa da çoklu platform ve yayıncı kimliğini kaybetmemişti.

Destiny 3 Neden Gelmeyecek?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan son güncelleme ile Destiny 2 sayfasını kapatan Bungie, artık odağını Marathon oyununa çevirmişti. Her ne kadar oyuncular yeni bir Destiny görmeyi istiyorlarsa da ne yazık ki hiçbir şekilde yeşil ışığın yakılmadığını öğrenmiştik. Görünüşe göre bunun altında yatan gerekçe, geliştirme bütçesinin büyüklüğüymüş.

Youtube kanalı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Jason Schreier, yaptığı açıklama (videonun 13:12 noktasında) ile stüdyonun Seattle şehrinde olması, küresel enflasyon ve modern oyun geliştirme süreçleri nedeniyle bir Destiny 3 ile oyuncuların karşısına çıkmanın maliyetinin en az 500 milyon USD tutacağını iddia etti.

İşin ilginç yanı şu ki, ilk Destiny için 2014 yılında Activision tarafında eş değer ölçüde bir bütçe ayırmış. Ne var ki bu, birden fazla oyun ve genişleme paketi kapsamında ayrılmış. Yani uzun vadeli bir plan olarak düşünülmüş. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, tek bir oyuna 500 milyon USD ayırmak kesinlikle ürkütücü görünüyor ve yeşil ışığın neden yakılmadığını daha anlaşılabilir hale getirebiliyor.

PlayStation da yalnızca bir hafta kadar hayatta kalabilen Concord, iptal edilen The Last of Us Online ve geçtiğimiz günlerde fişi çekilen Destruction AllStars sonrasında bir başka canlı servis oyununa bütçe ayırmak için pek istekli değil gibi görünüyor. Elbette 500 milyon USD üstüne bir de pazarlama maliyetleri binince, giderlerin çok daha fazla yükselmesi kaçınılmaz olacaktır.

Destiny 2 sonrasında Bungie çatısı altında işten çıkartmaların yaşanabileceği iddia ediliyor. Halihazırda üzerinde çalışılan Marathon, şu şartlarda oyuncuları pek de tatmin etmiş değil. Yakın bir zaman önce aktif oyuncu sayısı, Destiny 2 aktif oyuncu sayısının dahi gerisine düşmüştü. Bakalım her şeye rağmen gelecekte Destiny 3 görebilecek miyiz? Bütün gözler PlayStation cephesine döndü.

Editörün Yorumu

Her canlı servis oyunu büyük bir başarıya ulaşamıyor. Geçmişte büyük umutlar ile çıkıp da eş değer oranda hayal kırıklığı oyunlar var. Hele de Concord gibi kara bir lekeyi de göz önünde bulundurduğum zaman, oyuncuların değişen beklentileri ile çıkacak bir Destiny 3 için tablonun belirsiz olduğunu düşünüyorum. Bunda elbette olası bir işten çıkartma dalgası ile kaybedilecek deneyimli isimlerin olabileceği ihtimalini de eklediğimde, parlak bir üçüncü Destiny oyunu bizden uzaklaşıyormuş gibi hissettiriyor.