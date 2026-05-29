Zor Anlarda Hayat Kurtaran Akıllı Saat Tanıtıldı! 12 Gün Pil Ömrü Var

Giyilebilir cihaz pazarına odaklanan markalardan biri olan boAt, yeni bir akıllı saatin tanıtımını gerçekleştirdi. boAt Storm Call 4 olarak adlandırılan model, toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacak şekilde geliştirildi. Sağlık tarafında geniş bir yelpaze sunuyor. Acil durumlar için de hayat kurtarabilecek önemli bir özelliğe de sahip.

boAt Storm Call 4'ün Özellikleri Neler?

Ekran: 1.96 inç HD ekran

Maksimum Parlaklık: 500 nit

Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Sağlık ve Spor: 100'den fazla spor modu, nabız ölçümü, kanda oksijen takibi, stres seviyesi izleme, uyku analizi, kadın sağlığı takibi ve acil yardım çağırma

Bluetooth ile Arama: Destekliyor

Pil Ömrü: Tek şarjla 12 güne kadar pil ömrü.

boAt Storm Call 4'ün Ekran Özellikleri Neler?

boAt Storm Call 4, 1,96 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ekran teknolojisini paylaşmayan marka, yeni modelinin HD çözünürlük sunduğunu belirtti. Ayrıca 500 nit parlaklık değeri sunduğu da aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Elbette ki üst segment akıllı saatler kadar üst düzey performans sağlamayacaktır ancak günlük kullanım için yeterli ekrana sahip olduğu söylenebilir.

boAt Storm Call 4 Suya Dayanıklı mı?

Akıllı saat, IP68 sertifikasına sahip. Bu, cihazın toza, tere ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. El yıkama, yağmur atıştırırken yürüme ya da spor sırasında aşırı terleme gibi durumlardan olumsuz etkilenmeyecektir. Bu ayrıca kullanıcının cihazı sürekli çıkarıp takmak zorunda kalmasının da önüne geçecektir. Böylece daha rahat bir kullanım imkânı elde edilebilecektir.

boAt Storm Call 4'ün Spor ve Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, 100'ü aşkın spor modu sayesinde çeşitli egzersizlerde detaylı veri takibi yapılmasını mümkün kılıyor. Koşma, yürüme, bisiklet sürme ve benzeri aktiviteler için özel takip özellikleri bulunuyor. Buna ek olarak akıllı saat, nabız ölçümü, kandaki oksijen seviyesi, uyku analizi ve stres seviyesi ölçümü gibi özellikler ile kullanıcıların sağlığının ne durumda olduğunu takip etmesini kolaylaştırıyor.

Kadın sağlığı takibi özelliğine sahip olan cihazda ayrıca acil durumlar için yardım çağırma özelliği de mevcut. Bu sayede bir yerde zor durumda kaldığınızda zaman kaybetmeden yardım bulabiliyorsunuz. Tüm bu özellikler sayesinde cihaz da sağlıklı yaşam sürdürmeyi oldukça kolaylaştıran bir araç hâline geliyor.

boAt Storm Call 4'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

Akıllı saat, 12 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Bu da cihazı 1 haftadan uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Özellikle akıllı saatini sık sık şarj etmek istemeyenler için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Kullanıcı her eve döndüğünde cihazını şarj etmekle uğraşmayacaktır. Mart 2026'da tanıtılan boAt Valour Watch 1R'ın ise 10 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

boAt Storm Call 4 Türkiye'de Satılacak mı?

boAt şu an Hindistan pazarına odaklanan bir marka. Türkiye'de de resmî distribütörü bulunmuyor. O yüzden cihazın "doğrudan" Türkiye'ye getirilmesi muhtemel görünmüyor ancak akıllı saatin uygun maliyetli olduğunu göz önüne alacak olursak Türkiye'ye ithalatçı garantili olarak getirilme ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

boAt Storm Call 4'ün Fiyatı Ne Kadar?

boAt Storm Call 4 için 17 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 780 TL'ye denk geliyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle beraber 1.800 TL civarında olacaktır. Markanın ek maliyetlerini ve kâr marjı gibi eklemelerini de göz önüne aldığımızda fiyatı 2 bin 300 TL seviyesine çıkabilir.

Tabii, markanın Türkiye'de resmî bir distribütörü bulunmuyor. O yüzden bu modelin Türkiye'ye getirilmesinin bir diğer yolu olan ithalatı da göz önüne almakta fayda var. Cihaz eğer Türkiye'ye ithalatçı garantili olarak getirilirse vergilerde herhangi değişim olmaz ama bu senaryoda pazarlama ve benzeri amaçlarla yüksek kâr payı ile karşılaşmayız. Dolayısıyla cihaz Türkiye'ye bu şekilde gelirse nihai fiyatı da resmî distribütör aracılığıyla sunulduğu senaryodaki 2.300 TL'lik fiyattan biraz daha düşük yani 2.000 TL civarını bulacaktır.

Editörün Yorumu

boAt Storm Call 4, temel sağlık özellikleri, ideal pil ömrü ve suya dayanıklı yapısı ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bana göre günlük kullanım için gayet yeterli. Çok pahalı bir akıl saat yerine temel işlevsellik bakımından beklentileri karşılayacak bir model arayışında olanlar tarafından mutlaka değerlendirilecektir.