A101 Elektrikli Moped ve Elektrikli Scooter Satacak! Fiyatları Ne Kadar?
A101, 26 Mayıs itibarıyla VOLTA YIDE SE03 MAX adlı elektrikli moped ve ONVO MX-01 adlı elektrikli scooter satacak. Peki bu modellerin fiyatları ne kadar?
⚡ Önemli Bilgiler
- A101, VOLTA YIDE SE03 MAX isimli elektrikli moped modelini 39.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunacak.
- ONVO MX-01 isimli elektrikli scooter modeli de 25.999 TL'den satışa çıkacak.
- Satışların 26 Mayıs'ta başlayacağını belirtelim.
A101 geçtiğimiz perşembe günü Galaxy S26 Ultra, S25 FE ve Z Flip 7 FE gibi ürünlerini satışa çıkardı. Zincir market bununla birlikte önümüzdeki hafta satışa sunacağı ürünleri de şimdiden duyurmaya başladı. Şirket bu kapsamda önümüzdeki günlerde kullanıcılara elektrikli scooter ve elektrikli moped sunacak. İşte merak edilen detaylar!
A101'de VOLTA YIDE SE03 MAX Elektrikli Moped Fiyatı Ne Kadar?
A101, 26 Mayıs itibarıyla VOLTA YIDE SE03 MAX isimli elektrikli moped modelini 39.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunacak. Modelin teknik özelliklerine baktığımızdaysa 59 kilometre menzil sunduğunu görüyoruz. Öte yandan 1500 W motor gücü ve 29 Nm tork üretebiliyor. Dahası, 4 ila 5 saat arası şarj süresinin bulunduğunu ve toplam ağırlığının ise 56 kilogram olduğunu söyleyebiliriz.
VOLTA YIDE SE03 MAX Elektrikli Moped
- Fiyat: 39.990 TL
- Menzil: 59 km
- Azami Hız: 45 km/saat
- Azami Net Güç: 1500 W
- Azami Net Tork: 29 Nm
- Batarya Kapasitesi: 72 V 20 Ah
- Şarj Süresi: 4-5 Saat
- Fren Sistemi: Ön ve Arka Hidrolik Disk Fren
- Ağırlık: 56 kg
- Boyutlar: U: ~1878 mm, G: ~895 mm, Y: ~1090 mm
- Garanti: 2 yıl
A101'de ONVO MX-01 Elektrikli Scooter Fiyatı Ne Kadar?
Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira zincir market ONVO MX-01 isimli elektrikli scooter modelini de 25.999 TL'den satışa çıkaracak. Model, 800 W motor gücüne sahip ve saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ek olarak 35 ila 40 kilometre menzil sunuyor. Son olarak katlanabilir bir yapıyla gelen scooter modelinin dokunmatik LED gösterge paneline sahip olduğunu da belirtelim.
- 800 W motor gücü.
- 25 km maksimum hız.
- 15° yokuş kabiliyeti.
- 35–40 km menzil.
- 48 V 10 Ah batarya.
- 10" havalı off-road lastik.
- Ön ve arka disk fren sistemi.
- Katlanabilir sistem.
- Yeni dokunmatik LED gösterge paneli.
- Sinyal ışıkları ve elektronik korna.
- 2 yıl garanti.
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.