vivo'nun 9000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 165Hz Ekrana Sahip

vivo'nun yeni telefonu Y600 Turbo'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Y600 Turbo'nun işlemcisi ve batarya kapasitesi belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo Y600 Turbo'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 9.000 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y600 Turbo'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Y600 Turbo'da Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdeğe sahip olan bu işlemci, Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 7s Gen 4'ün POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. vivo Y500'de ise Dimensity 7300 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor.

vivo Y600 Turbo'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Y500'de 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo Y600 Turbo'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Y600 Turbo'nun ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Telefonda OLED ekran bulunacak. Çok canlı renklere sahip bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihaz ayrıca 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 165Hz, akıcı ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y500'de 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor.

vivo Y600 Turbo'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y500'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

vivo Y600 Turbo'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde vivo logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Y600 Turbo'nun renk seçenekleri arasında pembe, beyaz ve mavi yer alacak.

vivo Y600 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y600 Turbo, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo Y500, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

vivo Y600 Turbo Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y600 Turbo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo Y600 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y600 Turbo'nun 2 bin 299 yuan fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 15 bin 504 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 31 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

vivo Y600 Turbo'nun orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihaz ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabilecek.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Ayrıca karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.