Play Store'da Yeni Dönem! Bunu Yapmadan Önce İki Kere Düşüneceksiniz

Google Play Store'da bir abonelik işlemini iptal etmek şimdiye kadar son derece kolay oldu ancak şirket yakında geliştiricilere yeni bir seçenek sunmaya başlayacak. Bu, her uygulamada olmasa da bazı uygulamalarda abonelik iptal etmeden önce iki kez düşünmenize sebep olacak.

Play Store'da Abonelik Etmeden Önce Sizi Caydırabilecekler

Google tarafından yapılan duyuruya göre Play Store'da bir abonelik iptal etmek isteyen kullanıcılar, geliştiricinin kararına göre kararından vazgeçirilebilecek. Nihai karar yine kullanıcıda olacak ama uygulamanın geliştiricisi, aboneliğini iptal etmek isteyen bir kişiyi caydırmak için ek bir adım atma imkânına sahip olacak.

Kullanıcı, Play Store'da bir aboneliği iptal etmeyi seçtiğinde karşısına yine aboneliği devam ettirmenin yanında iptal etme seçeneği de çıkacak. Fakat buna ek olarak daha ucuz bir abonelik planına geçme ya da kullanıcıyı aboneliğini sürdürme konusunda ikna etmek için indirimli abonelikler de tavsiye edebilecek. Teklif ne kadar iyi olursa kullanıcının aboneliğe devam etme ihtimalinin de o kadar yüksek olması bekleniyor.

Play Store'da Abonelik İptal Etmek Zorlaşacak mı?

Uygulamasını Play Store üzerinden yayınlayan geliştiricilere sunulacak olan bu yeni seçeneğin kullanıcılar açısından herhangi bir dezavantaj oluşturması beklenmiyor. Bakıldığında kullanıcıların iptal işlemini onaylaması için hâlâ direkt kullanabileceği bir seçenek bulunacak. Belki biraz daha vakit kaybedecek ama hakkı elinden alınmayacak ya da aboneliği iptal etmek zorlaşmayacak.

Elbette ki bu özellik henüz geniş çaplı olarak sunulmadığı için kullanıcılar üzerinde ne tür etkileri olacağı bilinmiyor. Eğer gerçekten çok iyi fırsatlar sunulursa kullanıcıların aboneliğini iptal etmesi biraz zorlaşabilir. Tabii, bu yine kullanıcının iyi düşünüp alması gereken bir karar. O abonelik hizmetinden gerçekten verim alınamıyorsa ne kadar büyük indirim olduğunun bir önemi olmayacaktır ama sadece yüksek fiyat nedeniyle abonelik iptali gerçekleştiriliyorsa iyi bir indirimle birlikte bu karardan pekâlâ vazgeçilebilir.

Play Store'un Abonelik Uzatma Teklifi Ne Zaman Sunulacak?

Google, uygulama geliştiricilerinin kullanıcılarına abonelik uzatma teklifi sunmasını mümkün kılacak olan bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı. Sadece yakında kullanıma açılacağını belirtti. Tahminler ise bunun gelecek ay içinde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayacağı yönünde. Kullanıcılara tam olarak nasıl bir etkisi olacağını ise zaman gösterecek.

Editörün Yorumu

Google'ın uygulamasını Play Store'da yayınlayan geliştiricilere sunacağı bu yeni imkânın Android kullanıcılarının üzerinde ciddi etkisi olacağını düşünüyorum. Hâlihazırda bir uygulama için abonelik ödemesi yapıyorsanız ama bunun ücretini yüksek buluyorsanız iyi bir indirimle birlikte kendinizi o aboneliği sürdürmek zorunda hissedebilirsiniz.