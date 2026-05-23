Samsung'un Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu Yolda! Kapak Ekranı Ortaya Çıktı

Samsung'un önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunacağı Galaxy Z Wide Fold'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir sektör kaynakları markanın yeni katlanabilir telefonunun kapak ekranını paylaştı. Bu da cihazın gerçekten geniş bir yapıyla geleceğini gözler önüne seriyor diyebiliriz. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Wide Fold Kapak Ekranı Ortaya Çıktı

Galaxy Z Wide Fold için bugüne kadar çoğunlukla yalnızca render görselleri sızdırılmıştı. Yani cihazın tasarımını net şekilde gösteren gerçek bir görüntü bulunmuyordu. Ancak son ortaya çıkan sızıntı bu durumu büyük oranda değiştiriyor. Paylaşılan son görsel katlanabilir telefonun kapak ekranını gösteriyor ve gerçekten geniş bir yapıya sahip olacağını da doğruluyor.

Galaxy Z Fold8 Wide！ pic.twitter.com/p8uXI8ogLo — Ice Universe (@UniverseIce) May 23, 2026

Galaxy Z Wide Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Arka Kamera: ​50 megapiksel ana + 50 megapiksel ultra geniş açı

Ön Kamera: ​İki adet 10 megapiksel

Pil Kapasitesi: 4800 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 161,4 x 123,9 x 4,3 mm Kapalı halde: 161,4 x 82,2 x 9,8 mm



Galaxy Z Wide Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Wide Fold 5,4 inç boyutunda bir kapak ekranıyla karşımıza çıkacak. İç ekranının ise 7,6 inç boyutlarında olacağını söyleyebiliriz. Maalesef cihazın ekran çözünürlüğü veya yenileme hızlarıyla ilgili şimdilik bir bilgi yok. Ancak mevcut Galaxy Z Fold 7'yi göz önüne aldığımızda 120 Hz hızlarını desteklemesi sürpriz olmaz.

Galaxy Z Wide Fold İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung için özel optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy bir versiyonu kullaınlacak. 3 nm mimariyle üretilen bu yonga seti 4 nm tabanlı veya daha eski işlemcilere kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı. Oyun performansında PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor.

Galaxy Z Wide Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un katlanabilir telefonlarını genellikle temmuz ayında tanıttığını biliyoruz. Hatta son raporlar Güney Koreli markanın 22 Temmuz'da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve Galaxy Z Wide Fold, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8'i piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bu lansmanla birlikte katlanabilir telefonun tüm özelliklerini, fiyatını ve tasarımını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Buna ek olarak şirket ülkemizde Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 gibi katlanabilir telefonlarını satıyor. Bu kapsamda Galaxy Z Wide Fold'un da tanıtımının ardından Türkiye'de satışa çkması söz konusu. Tabii bu gibi durumlarda markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy Z Wide Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7 Türkiye'de çeşitli e-ticaret platformlarında 91.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu kapsamda çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak Galaxy Z Wide Fold'un da 90 ila 100.000 TL arasında bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Wide Fold'la ilgili bugüne dek çok fazla rapor ortaya çıktı ve bu sayede cihazdan neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz. Son sızıntı da katlanabilir telefonun gerçekten geniş bir ekrana sahip olacağını bizlere gösteriyor. Halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak Güney Koreli markanın yeni modelini heyecanla bekliyorum diyebilirim.