Dead by Daylight Oyuncularına Müjde: Korku Dünyasının Efsane İsmi Geliyor

Popüler hayatta kalma-korku oyunu Dead by Daylight için oyuncuları heyecanlandıran önemli bir gelişme yaşandı. Son yapılan açıklamaya göre korku sinemasının en ikonik karakterlerinden biri olan Jason Voorhees’in oyuna dahil olacağı resmen doğrulandı. Friday the 13th serisinin efsanevi katili yıllardır süren bazı sorunların ardından nihayet Dead by Daylight evrenine adım atmaya hazırlanıyor. Peki Jason Voorhees kimdir ve oyuna ne zaman eklenecek? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Dead by Daylight’ın Yeni Katili Jason Voorhees Nasıl Olacak?

Behaviour Interactive tarafından geliştirilen Dead by Daylight, hem oyun hem de sinema dünyasının ikonik korku karakterlerini oyuncularla buluşturmasıyla biliniyor. Oyunda Stranger Things dizisinden Vecna ve Demogorgon, Silent Hill serisinden Pyramid Head, Ghostface, Freddy Krueger, Leatherface ve hatta The Walking Dead dizisinden Rick Grimes ile Michonne gibi popüler karakterler yer alıyor. Yakında bu geniş kadroya Friday the 13th serisinden Jason Voorhees de katılacak.

Jason Voorhees, Dead by Daylight’a oynanabilir bir katil olarak eklenecek ve oyuncular bu ikonik karakterle hayatta kalanların peşine düşebilecek. Aslına bakacak olursak Jason, yıllardır oyunda görülmesi beklenen karakterlerden biriydi.

Behaviour Interactive de uzun süredir Friday the 13th evrenini Dead by Daylight’a taşımak istediğini dile getiriyordu ancak karmaşık lisans ve hak sorunları nedeniyle bunu bir türlü gerçekleştirmemişlerdi. Neyse ki uzun süren bu bekleyiş sonunda sona eriyor.

Jason Voorhees Kimdir?

Jason Voorhees, Friday the 13th korku serisinin ikonik karakteri olmasıyla tanınıyor. İlk olarak 1980 yapımı Friday the 13th filminde karşımıza çıkan Jason, özellikle hokey maskesi ve acımasız öldürme yöntemleriyle en bilinen figürlerden biri. Sinema yapımında Crystal Lake kampında yaşanan trajik olayların ardından serinin ana yüzü hâline gelen karakter, yıllar boyunca korku dünyasının en unutulmaz kötü karakterlerinden arasına yer alıyor.

Dev cüssesi ve sessiz tavırları ile korkutucu olan Jason, seride çoğunlukla kamp alanına gelen gençleri avlamasıyla biliniyor. Neyse ki yakında Dead by Daylight evrenine de katılacak. Peki ne zaman?

Jason Voorhees Dead by Daylight’a Ne Zaman Gelecek?

Behaviour Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre Jason Voorhees’i içeren DLC yani ek içerik paketi, Dead by Daylight’ın 10. yıl dönümüne özel yapılacak yayının ardından oyuncularla buluşacak. Geliştirici ekip yeni DLC ile ilgili detayları 14 Haziran’daki etkinlikte paylaşacak. Jason DLC’sinin ise bu yayından iki gün sonra yani 16 Haziran’da yayınlanması bekleniyor.

Dead by Daylight Nasıl Bir Oyun?

Daha önce Dead by Daylight oynamadıysanız oyunu kısaca anlatalım. En iyi korku oyunları arasında gösterilen bu yapım, bir tarafta katilin diğer tarafta ise dört kurbanın bulunduğu çok oyunculu bir hayatta kalma-korku oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunda katil rolünü üstlenen oyuncu seçtiği karakterle kurbanları avlamaya çalışırken; hayatta kalan oyuncular ise haritadaki jeneratörleri tamir ederek kaçış kapılarını açmaya ve hayatta kalmaya çalışıyor.

Editörün Yorumu

Behaviour Interactive, birçok ikonik korku karakterini oyuncularla buluşturmaya devam ediyor. Jason Voorhees’in de yakında oyuna eklenecek olması özellikle korku filmlerini sevenler için güzel bir gelişme. Bir Dead by Daylight oyuncusu olarak söyleyebilirim ki Jason’ın kendine has atmosferi ve korkutucu karakteriyle oyuna farklı bir heyecan katacağını düşünüyorum.