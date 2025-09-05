A101 Aşırı Güçlü Tablet ve Sudan Ucuz Telefon Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyat etiketine sahip Redmi 12, çok güçlü işlemcili Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Toshiba 4K LED akıllı televizyon, Samsung 4K LED akıllı televizyon, Xiaomi gece görüşlü güvenlik kamerası ve Epson Wi-Fi, tarayıcı ve fotokopi özellikli yazıcı satılıyor.

A101'de Satılan Redmi 12 ve Galaxy Tab S10 Ultra'nın Fiyatı

A101'de Redmi 12'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,79 inç ekran büyüklüğüne saihp telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 550 nit maksimum parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Redmi 12 gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alıyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 999 TL fiyata satılıyor. 14,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Dynamic AMOLED 2X üzerinde 1848 x 2960 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Tablet gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9300+ işlemcisinden alıyor.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler arasında iki farklı akıllı televizyon da bulunuyor. A101'de 16 bin 999 TL fiyat etiketine sahip Toshiba 55UV3363DT 4K LED akıllı televizyon ve 28 bin 799 TL fiyatlı Samsung 55DU8100 4K LED akıllı televizyon satılıyor.

A101 bu hafta yapay zeka destekli insan ve araç algılama özellikli güvenlik kamerası ve yazıcı da satıyor. Xiaomi CW500 Dual gece görüşlü güvenlik kamerası 3 bin 499 TL fiyata sahipken Epson Ecotank L3250 Wi-Fi, tarayıcı ve fotokopi özellikli yazıcı ise 6 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.