Dünyada İlk: vivo'dan Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor

vivo X300 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre vivo'nun yeni telefonu 200 megapiksel çözünürlüğünde çift kamerası ile mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. X300 Ultra modeli kameranın yanı sıra güçlü işlemcisiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300 Ultra'nın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde 85 mm odak uzaklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Periskop telefoto kamera, vivo için özel olarak üretilmiş olan 1/1.4" boyutundaki Samsung ISOCELL HPB sensörünü kullanacak. Bu sensörün vivo X300 Pro'da da yer alacağı söyleniyor. Telefonda vivo'nun kendi geliştirdiği video ve görüntüleme çiplerinin yanı sıra daha net görüntüler için Zeiss T* isimli teknoloji de bulunacak.

vivo X300 Ultra'nın ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Otomatik odaklama özelliğini içerecek bu kamera, 92 derecelik bir görüş açısı sunacak. X300 ve X300 Pro modellerinin de 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan vivo X200 Ultra'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Snapdragon 8 Elite 2'nin önceki nesle göre hem işlemci hem de grafik performansında önemli artışlar sunması bekleniyor. Yeni telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 ve X300 Pro'nun 2025 yılının ekim ayında, X300 Ultra'nın ise 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. vivo X200 serisi 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.