A101 Ucuz Samsung Galaxy A36, Xiaomi TV Stick ve Apple AirTag Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyatlı Samsung Galaxy A36, Apple AirTag ve Xiaomi TV Stick satıyor. Satışa sunulan ürünler arasında Redmi Watch 5 Active akıllı saat, Xiaomi Wi-Fi güçlendirici ve akıllı televizyon da bulunuyor.

A101'de Satılan Samsung Galaxy A36, Xiaomi TV Stick ve Apple AirTag'in Fiyatı

A101'de Samsung Galaxy A36 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu telefon Samsung'un çevrim içi mağazasında 17 bin 499 TL fiyata sahip.

A101'de Apple AirTag 1.199 TL, Xiaomi TV Stick ise 1.899 TL fiyata satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında 1.199 TL fiyata sahip Redmi Watch 5 Active, 1.399 TL fiyatlı Samsung kablosuz şarj cihazı 2'li, 899 TL fiyata sahip Xiaomi Router 4A ve 449 TL fiyatlı Xiaomi Wi-Fi güçlendirici de bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 40 bin 999 TL fiyata sahip Philips 65" 4K uydu alıcılı LED Ambilight TV, 17 bin 999 TL fiyatlı Toshiba 50" QLED 4K akıllı TV ve 11 bin 499 TL fiyata sahip Toshiba 43" 4K LED akıllı TV satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.