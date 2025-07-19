A101 Çok Ucuz Elektrikli Araba Satacak! Fiyatı Şaşırttı

A101'de önümüzdeki hafta içerisinde uygun fiyatlı Volta EV1 elektrikli araba, APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped, Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet ve Revolt RS4 50 cc moped satışa sunulacak.

A101'de Satılacak Volta EV1'in Fiyatı

A101'de 24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Volta EV1 isimli elektrikli araba 229 bin 990 TL'ye satılacak. 63 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli araç 2000W motor gücüne sahip.

58 Ah (amper-saat) batarya kapasitesine sahip otomobil 8-9 saatte şarj oluyor. 163 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk fren sistemi mevcut. Araba 45 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.

Satışa sunulacak araçlar arasında 49 bin 990 TL fiyata sahip APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped, 19 bin 990 TL fiyatlı Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet ve 44 bin 990 TL fiyata sahip Revolt RS4 50 cc moped de yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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