Apple Doğru Söylüyor mu? iPhone 15 Pro İşlemcisinin Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı!

Yeni iPhone 15 serisi nihayet tanıtıldı ve iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 3 nanometre süreci kullanılarak üretilen ilk yeni A17 Pro işlemci ile birlikte geliyor.

Apple, A17 Pro'nun A16 Bionic'ten %20'ye kadar daha hızlı olduğunu zaten doğrulamıştı ve şimdi ilk Geekbench sonuçları bize yeni işlemcinin ne kadar daha hızlı olduğu konusunda daha iyi bir fikir veriyor.

iPhone 15 Pro'nun A17 Pro'su A16'dan Biraz Daha Hızlı

MySmartPrice tarafından belirtildiği üzere yeni iPhone 15 Pro'dan gelen ilk Geekbench sonuçları bugün ortaya çıktı. Bilmeyenler için Geekbench, CPU performansını ölçen ve kullanıcıların farklı cihazlar arasındaki sonuçları karşılaştırmasına olanak tanıyan bir kıyaslama platformudur.

Apple'a göre A17 Pro, geçen yılki A16 Bionic'ten %20 daha hızlı bir GPU'ya sahipken, CPU yalnızca %10 daha hızlı. Geekbench sonuçlarından elde edilen rakamlar da Apple tarafından yapılan karşılaştırmaları doğruluyor.

Yeni A17 Pro, tek çekirdekte 2914 puan, çok çekirdekte ise 7199 puan elde etti; bu da A16 Bionic'in çok çekirdek puanından yaklaşık %13 daha fazla.

A15 Bionic: 2183 tek çekirdekli | 5144 çok çekirdekli

2183 tek çekirdekli | 5144 çok çekirdekli A16 Bionic: 2519 tek çekirdekli | 6367 çok çekirdekli

2519 tek çekirdekli | 6367 çok çekirdekli A17 Pro: 2914 tek çekirdekli | 7199 çok çekirdekli

2914 tek çekirdekli | 7199 çok çekirdekli M1: 2223 tek çekirdekli | 7960 çok çekirdekli

A17 Pro, A16 Bionic'ten çok daha hızlı olmasa da yeni işlemci başka bazı iyileştirmeler de getiriyor. Örneğin 3 nanometre mimarisi işlemciyi daha verimli hâle getirerek güç tüketimini azaltıyor ve iPhone'un pil ömrünü artırıyor. A17 Pro ayrıca daha iyi 3D grafikler ve AV1 codec donanım kod çözme için ışın izleme desteği ile birlikte geliyor.

Akılda tutulması gereken bir diğer ayrıntı ise yalnızca A17 Pro işlemcinin, uyumlu bir USB-C kablosu kullanıldığında daha yüksek veri aktarım hızları sağlayan bir USB 3 aktarımına sahip olmasıdır.

Peki siz bu değerler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.