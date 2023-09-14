iPhone 15 Pro'nun Kamerası ile Bir Müzik Klibi Çekildi! (Video)

Pop müziğiyle bilinen Olivia Rodrigo, yeni duyurulan iPhone 15 Pro kullanılarak çekilen son müzik videosu "get him back!"i görücüye çıkardı.

Kendrick Lamar ve Paul McCartney gibi sanatçılarla yaptığı çalışmalarla tanınan Jack Begert tarafından yönetilen video, Rodrigo'nun kendine özgü gençlik filmi havasını koruyor.

Video, iPhone 15 Pro'nun portre modu çekimlerine derinlik katan bulanık odaklama özelliği de dâhil olmak üzere etkileyici kamera özelliklerini sergiliyor.

iPhone 15 Pro Kamerası ile Çekilen Klip

iPhone 15'in Pro modeli, normal ve geniş açılı lenslerin yanı sıra 77 mm ve 5x telefoto seçenekleriyle çok yönlülük sunan üç lensli bir kamera ünitesine sahip. Bu sayede harici aygıtlara kolay ve yüksek çözünürlüklü veri aktarımı sağlayarak film yapımcılarına da hitap ediyor.

iPhone 15 Pro'nun sağladığı kolaylıklara rağmen, bazı kesimler bu tür detaylı sanatsal çalışmalar için "gerçek" bir kameranın kullanılıp kullanılmaması gerektiğini sorguluyor. Bazı kesimler ise artık mobil kameraların çoktan gerekli seviyeye ulaştığını düşünüyor.

Eğer siz de yeni iPhone 15 Pro'nun kamerasını merak ediyor iseniz, yayınlanan klibi yukarıdan seyredebilirsiniz.