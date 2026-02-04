A4 Mü A5 Mi? Audi İsim Krizinde Geri Adım Attı!

Audi son dönemlerde model isimleri konusunda garip bir yol ayrımı içerisinde. Marka içten yanmalı modelleri ile elektrikli modellerini ayırmak isterken kullanıcıların kafasını bir hayli karıştırdı. Bu kapsamda yeni bir düzenlemeye gidiliyor. İşte detaylar...

Audi Modelleri Yeniden İsimlendiriliyor!

Audi aslında diğer markalar gibi elektriklenme akımına erkenden dahil olmak istemiş ve bu kapsamda önemli güncellemeler yapmayı hedeflemişti. Marka elektrikli ve içten yanmalı modellerini ayırmak için tıpkı VAG Grubu bünyesinde yer alan Volkswagen'in ID ailesi gibi yeni bir aile kurmayı planlamıştı.

Buna göre Audi, elektrikli modellerini A harfinden sonra çift sayılar ile belirleyecekti. Bu kapsamda yapılan ilk hamle ise 2024 yılında A4 model adı bırakılmış ve bahsi geçen model A5 olarak adlandırılmıştı. Kısacası A4, A5 olmuştu.

Aynı sistem A6'nın A7 olarak devam etmesini de planlıyordu. Ancak Audi bu noktada risk almak istemedi ve bu plandan vazgeçti. Marka yaptığı açıklamada geleneksel isimlerle yoluna devam edeceklerini bildirirken elektrikli modellerini daha farklı isimler ile tanıtmayı planlıyor.

Tabi bu bir yandan da yeni modellerin işaretçisi. Zira A4 isminin tekrardan boşa çıkması "Yeni Audi modelleri yolda mı?" sorularını doğuruyor. Konuyla ilgili olarak Audi CEO’su Gernot Döllner’in yaptığı açıklamalar A4 adının tamamen tarihe karışmadığını, BMW 3 Serisi’ne rakip bir modelde A4 adının yeniden kullanılabileceği açıkça ifade ediyor

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...