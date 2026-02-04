Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), araba satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks araba modelleri belli oldu. Rapora göre Jaecoo önemli bir başarının altına elde etti. Listede ayrıca Vovlo, Audi, Mini ve Mercedes-Benz ve Audi dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller (Ocak 2026)

Sıra No Otomobil Adı Ocak Satış Adedi Fiyatı 1 Jaecoo 7 944 Güncel fiyat henüz açıklanmadı. 2 Volvo EX30 587 2.347.670 TL 3 Audi Q2 362 3.504.957 TL 4 Mini Countryman 331 Güncel fiyat henüz açıklanmadı. 5 Jeep Avenger 303 2.347.000TL 6 Volvo XC60 294 6.717.287 TL 7 Mercedes-Benz C Serisi 279 5.770.000 TL 8 BMW X1 277 5.409.400 TL 9 Mercedes-Benz E Serisi 247 7.525.000 TL 10 Volvo XC90 247 10.615.530 TL

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de en çok satılan otomobiller, en çok satılan elektrikli arabalar ve en çok satılan ticari araçlar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan lüks otomobiller belli oldu. Jaecoo 7, ocak ayında 944 satış adedine ulaşarak zirvede konumlanmayı başardı. Otomobilin güncel fiyatı henüz belli değil.

İkinci sırada Volvo EX30 yer aldı. Şu anda 2 milyon 347 bin 670 TL fiyat etiketiyle satılan EX30'un geçtiğimiz ay 587 adet satıldığı açıklandı. Bu otomobili 362 satış adedi ile Audi Q2 takip etti. Dördüncü sırada 331 satış adedi ile Mini Countryman, beşinci sırada ise 303 satış adedi ile Jeep Avenger bulunuyor.

Türkiye'de ocak ayında en çok lüks araba satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 1.571 adet lüks araba sattı. Bu markayı Volvo takip etti. Volvo'nun ocak ayında 1.388 adet lüks otomobil sattığı açıklandı. Üçüncü sırada yer alan Audi ise ocak ayında 1.051 satış adedine ulaştı.

Dördüncü sırada 944 satış adedi ile Jaecoo, beşinci sırada ise 764 satış adedi ile BMW bulunuyor. Bu markaları 352 satış adedi ile Mini, 303 satışa dedi ile Jeep, 298 satış adedi ile Cupra takip etti. Listede ayrıca Alfa Romeo, DS, Land Rover, Porsche, Alpine ve Lexus dahil olmak üzere pek çok marka da yer alıyor.