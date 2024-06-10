Bu Gelişme Yeni Otomobil Satın Almak İsteyenleri Bir Hayli Üzecek

Son yıllarda küresel çip krizi ve döviz kuru gibi birçok nedenden dolayı otomobil sektöründe fiyatlar adeta tavan yaptı. Örneğin, sadece birkaç yıl öncesinde 200 bin TL bandına satın alabildiğimiz giriş segment bir otomobil 2024 yılı itibariyle 1 milyon TL üzerine satılıyor.

Otomobil fiyatlarının artmasının ardındaki bir diğer neden ise vergi oranlarında yapılan değişiklikler. Zira yaşanan son bir gelişme özellikle yeni otomobil satın almak isteyen vatandaşların canını bir hayli sıkacak gibi görünüyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar!

Çin'den Gelen Otomobillere Uygulanan Vergi Artabilir

Bilindiği üzere özellikle elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla ülkemizde faaliyet gösteren Çinli otomobil üreticilerinin sayısı bir hayli arttı. Bu, sektördeki seçenekleri artırmasının yanı sıra Çinli otomobillerin Avrupalı rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlardan satıldığı anlamına geliyor.

Bir şok daha olur mu‼️



Aşağıdaki konu doğru ama çok net değil‼️



Evet normalde AB, Çin'e yönelik gümrük vergisini (GV) %10'dan %30'a çıkardığında ki görüşmeler sürüyor, bizim de uyumlaştırmamız gerek.



Ama o zaman biz de %40 ilave gümrük vergisini (İGV) düşürebiliriz.



Net… https://t.co/d6HWJBziHi — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) June 10, 2024

Bugün yaşanan bir gelişme Çinli üreticilerin ülkemizdeki faaliyetlerini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Zira söylentiler gerçeği yansıtıyorsa AB kısa bir süre içinde Çin'den gelen otomobillere uygulanan gümrük vergisini %10'dan %30'a çıkaracak. Bu da ülkemizdeki ilave gümrük vergisiyle birlikte %30 gümrük vergisi + %40 ek vergi şeklinde olacak.

Sektör kaynaklarına göre Türkiye'nin bu karara uymayarak oranları biraz daha esnetme ihtimali söz konusu. Zira henüz resmi bir açıklama olmasa da %30 + %40'dan ziyade %10 + 40 veya %30 + 20 gibi seçeneklerin değerlendirilebileceği söyleniyor. Temmuz başında belli olması beklenen bu vergi değişiklikleri çok yüksek ihtimalle Çinli otomobillerin fiyatlarını artıracak.

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