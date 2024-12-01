Avrupa Birliği'nden Geri Adım: İçten Yanmalı Motorlar İçin Yeni Karar!

Avrupa Birliği’nin yıllardır tartışma yaratan elektrikli araç geçiş planında dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Parlamentosu’nun en güçlü gruplarından biri olan EPP’nin Başkanı Manfred Weber 2035 sonrası içten yanmalı motor satışlarını tamamen yasaklayan düzenlemenin artık uygulanmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

AB’den Tarihi Geri Adım: 2035 İçten Yanmalı Motor Yasağı Resmen Çöküyor!

EPP’nin Başkanı Manfred Weber'in yaptığı açıklamaya göre AB, içten yanmalı motorların tamamen devre dışı kalmasını hedefleyen yasadan vazgeçti. Bunun yerine üreticilerin 2035 yılından itibaren tam elektrikli satış zorunluluğu yerine yüzde 90’lık bir CO azaltım hedefi ile yükümlü olacağı yeni bir yaklaşım benimseniyor.

Weber, bu değişikliğin 2040 için de geçerli olacağını ve yüzde 100 emisyon sıfırlama zorunluluğunun tamamen gündemden çıkarıldığını söyledi. Bu kararın arka planında Avrupa ekonomisinin taşıyıcı sektörlerinden biri olan otomotiv sanayisinin güçlü baskısı bulunuyor.

Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW ve Stellantis gibi dev markaların yanı sıra pek çok AB hükûmetinin, elektrikli araçlara geçiş sürecinin planlanandan yavaş ilerlediğini vurgulayan değerlendirmeleri kararın yön değiştirmesinde etkili oldu. Weber’e göre bu geri adım, Avrupa’daki üretim hatlarının kapanmasını engelleyerek on binlerce çalışanın işini güvence altına alacak.

Aslında AB içinde geçtiğimiz hafta yasağın 2040’a ertelenmesi konuşuluyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bilgiler, Brüksel’in çok daha köklü bir rota değişikliğine giderek 2021’de kabul edilen düzenlemeyi fiilen rafa kaldırdığını gösteriyor. Resmî açıklamanın 16 Aralık’ta yapılması planlanıyor. Bu kararın Birleşik Krallık’ın yol haritasına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

İngiltere, AB’den daha yüksek bir elektrikli araç kullanım oranına sahip olsa da 2025 için belirlenen yüzde 28’lik hedefin gerisinde bulunuyor. Londra’nın yeni AB tutumuna paralel bir politika oluşturup oluşturmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.