Hepsi Yerli Oldu: Bursa Tofaş'ta Üretilen 8 Yeni Model Satışa Sunuldu!

Bursa'da yer alan TOFAŞ Otomobil Fabrikaları'nda üretilen K0 ailesi sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. Stellantis bünyesinde üretilen 8 yeni model özellikle hafif ticari araç sınıfına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. İşte Bursa Tofaş'ta üretilen yerli hafif ticari otomobillerin fiyat listesi ve detayları...

Tofaş Aynı Anda 4 Hattan 8 Farklı Hafif Ticari Modeli Üretmeye Başladı!

Türk otomotiv sanayisinin en stratejik üretim merkezlerinden biri olan Tofaş, aynı üretim hattında dört farklı markanın orta ticari modellerini banttan indirmeye başladı. “K0 ailesi” olarak adlandırılan bu yeni nesil ürün gamı artık tamamen satışa sunuldu.

Opel, Peugeot, Citroën ve Fiat’ın ortak ticari platformu Bursa’da üretiliyor ve bu sayede hem maliyet hem de üretim verimliliği açısından önemli bir rekabet avantajı elde ediliyor. K0 ailesinin piyasaya çıkmasıyla birlikte Türkiye’de orta ticari segment hiç olmadığı kadar geniş bir seçenek havuzuna kavuştu.

Panelvan, kombi ve minibüs sınıflarını kapsayan bu modeller şehir içi taşımacılıktan turizm taşımacılığına kadar birçok farklı kullanıma hitap eden çözümler sunuyor. Dördüz yapıdaki ürün gamının ortak motor teknolojileri, yeni güvenlik donanımları ve modern kabin tasarımlarıyla segmentte iddialı olması bekleniyor.

Tofaş K0 Ailesi Fiyat Listesi!

Opel Vivaro: 1.490.000 TL

1.490.000 TL Opel Zafira: 1.970.000 TL

1.970.000 TL Peugeot Expert Van: 1.385.000 TL

1.385.000 TL Peugeot Traveller: 2.245.500 TL

2.245.500 TL Citroën Jumpy: 1.413.000 TL

1.413.000 TL Citroën SpaceTourer: 2.298.000 TL

2.298.000 TL Fiat Scudo: 1.304.900 TL

1.304.900 TL Fiat Ulysse: 2.071.900 TL

Tofaş’ın çok markalı üretim stratejisi yalnızca K0 ailesi ile sınırlı değil. Şirket 2026 itibarıyla “K9 projesi” ile bu model çeşitliliğini daha da artırmayı planlıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...