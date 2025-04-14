Artık Spor Otomobil Üretilemeyebilir!

Otomotiv sektörü uzun zamandır karbon fiberi bir nevi sihirli madde olarak görüyor. Zira karbon fiber hafifliğiyle performansı artırıyor, dayanıklılığıyla güven veriyor. Ancak Avrupa Birliği’nin hazırladığı yeni bir düzenleme, bu malzemenin geleceğini tehdit altına sokabilir. Çünkü karbon fiber, yakında AB’nin tehlikeli maddeler listesine girebilir. Peki karbon fiber neden tehlikeli bir malzeme olarak görülüyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

AB Karbon Fiberi Tehlikeli Madde Olarak Görmek Üzere

Avrupa Parlamentosu, "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi" üzerinde kapsamlı bir revizyon hazırlığında. Bu revizyonun merkezindeki maddelerden biri de karbon fiber. AB’ye göre bu malzeme havaya karıştığında insan sağlığı için risk oluşturabilir ve cilde temas ettiğinde zararlı etkiler gösterebilir. Eğer öneri yasalaşırsa, karbon fiber 2029 yılından itibaren Avrupa topraklarında kısıtlanmaya başlanacak. Otomobil üreticileri de bu tarihe kadar bu malzemeyi üretim süreçlerinden kademeli olarak çıkarmak zorunda kalacak.

Konuyla ilgili karar aslında pek çok spor otomobil üreticisini de zora sokacak. Zira hafiflik hızlı gitmesi istenen otomobillerde büyük önem arz ediyor ve güvenlik noktasındaki zaafiyetlerin önlenmesi açısından karbon fiber kullanımı oldukça yaygın. Bunun yanında büyük spor otomobil üreticileri bu konuda ciddi yatırımlar yapmış durumda ve karbon fiber teknolojisinde önemli adımlar atıldı. Ancak bahsi geçen yasanın resmileşmesi durumunda tüm bu yatırımlar çöp olabilir.

Tüm bunların yanında otomobillerini tamamen karbon fiber malzemeden imal eden firmalarda bulunmakta. Otomobillerin şasilerinden kapı, kaput gibi komponenetlerine kadar tüm parçalarını karbon fiber yapan McLaren, Lamborghini markalar için bu karar yolun sonunu getirebilir. Zira üreticiler bu noktada yeni malzeme arayışına girmek zorundalar ve bu durum büyük batış hikayelerini beraberinde getirebilir. Bugün malzeme konusunda kapsamlı bir araştırma-geliştirme çalışması yapmak oldukça maliyetli bir iş.

Şu anda konuyla ilgili yasa görüşülüyor. Onaylanması halinde belirli hafifletme şartları gelir mi yoksa tamamen yasaklanır mı henüz belli değil. Ancak kararın resmileşmesi halinde otomotiv sektöründe dengelerin büyük oranda değişeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...