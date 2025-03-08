Şaka Değil Aynı Anda 2 Viteste Gidiyor: McLaren W1

Manuel otomobil kullananlar bilirler "kahrolsun yarım debriyaj" hikayesini. Temelde çok basit bir refleks olsa da bu refleksi kazanana kadar pek çok sürücü soğuk terler dökmekte. Yeni bir McLaren modeli ise aynı anda iki vites birden gitmekte. Peki kullanıcılar bir viteste gitmeyi bazen kontrol edemezken bu otomobil nasıl iki viteste birden gidebiliyor? İşte konuyla ilgili detaylar ve McLaren W1 teknik özellikleri...

McLaren W1 Teknik Özellikleri ve Detayları!

McLaren markası bugüne kadar diğer otomobil markalarından hep daha farklı olanın peşine düştü. Zaten kazandığı ünü de birazcık bu stratejisine borçlu. Dünyanın en hızlı otomobilleri kabul edilebilecek üretimler yapan marka bu kez bambaşka bir teknoloji ile karşımıza çıkıyor. Başlıkta da okuduğunuz gibi normal bir manuel şanzımanlı otomobilin aksine McLaren W1 aynı anda iki viteste gidiyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Normal bir hibrit araçta, elektrik motoru doğrudan içten yanmalı motora bağlanabilmektedir veya içten yanmalı motor ile elektrik motoru arasına bir bağlayıcı parça yerleştirilmektedir. Aslında bir nevi aracın iki motorunun birbirinden ayrı ve birbirine bağlı şekilde çalışmasını düzenleyen bu parçaya genel tabirle ayırıcı adı verilmektedir. Bu parça ayrı bir kavrama veya tork konvertörü olabilir.

McLaren W1'de ise işler daha farklı. W1'de elektrik motoru debriyajın arkasında, yanda konumlandırılmış ve bir rölanti dişlisi aracılığıyla giriş şaftlarına bağlıdır. Böylece elektrik motoru, içten yanmalı motorla birlikte aynı şanzımanı kullanır. Ancak burada önemli olan nokta şu şanzımanda bulunan 2 adet giriş şaftının biri 1-3-5 gibi tek diğeri 2-4-6 gibi çift sayılı vites çarkalarını kontrol eder.

Bu noktada içten yanmalı motor 3. vitesi kullanırken elektrik motoru duruma göre 2. veya 4. vitesi kullanabilir. Bu sayede otomobil ekstra bir güç ve tork değerine sahip olur. Gerekli olmayan durumlarda ise her iki motor da aynı vites aralığında kullanılmakta. Bu sayede otomobil gerektiği yerde tam gücünü kullanarak en optimum şekilde çalışma aralıklarına sahip olmakta.

Ayrıca otomobilin 1251 Hp güç ürettiği bilgisini de verelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...