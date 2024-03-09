Beyaz Saray Açıkladı: Biden, TikTok Yasağını İmzalayacak

Sosyal medya bağımlılığı, kuşksuz çağımızın en yaygın hastalığı. Pek çoğumuz günün önemli bir kısmını elimizde telefon Instagram, TikTok, YouTube, Twitter (X) gibi platformlarda geçiriyor, özellikle de saatlerce kısa videolar izliyoruz. Elbette ki biz bunu "bağımlılık" olarak adlandırsak da bu bir suç değil.

Dünyanın neredeyse her yerindeki akıllı telefon kullanıcıları, istedikleri sosyal medya platformlarında istedikleri kadar vakit geçirmekte özgür. Ancak yaşadığını ülke tüm vaktinizi geçirdiğiniz platformun tüm verilerinizi Çin hükümetine ilettiğini düşünüyors o zaman ne olacak?

ABD'de şu sıralar tam da bu sorunun cevabı aranıyor. Bir yandan halihazırda ABD Başkanı ve Kasım 2024 seçimlerinde demokratların adayı olan Joe Biden aktif şekilde TikTok kullanırken, bir yandan da Kongre, platformu ülkede yasaklamaya çalışıyor. Peki TikTok yasaklanacak mı? Biden bu sorunun sorulmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.

Beyaz Saray: TikTok Yasağı Kongre'den Geçerse Biden İmzalar

ABD ve TikTok arasındaki mücadele yeni değil. Ülkede 7'den 70'e herkes tarafından kullanılan platform, sık sık siyasetçilerin eleştirilerinin hedefi oluyor. Hatta bu nedenle yakın zamanda şirketin CEO'su Kongre önünde ifade bile verdi. Ancak bu atmosfere rağmen Biden gibi siyasetçiler de sosyal medya platformunu gençlere ulaşma amacıyla aktif olarak kullanıyor.

Bu iki kutuplu ortam ise sadece kafa karışıklığına neden oluyor. TikTok riskli mi yoksa güvenli mi? Ya da ABD hükümeti yasaklanmasını destekliyor mu, yoksa platform ülkede yasaklanmalı mı? Neyse ki bu tartışmaların daha fazla uzamasını istemeyen basın mensupları çözümü en yetkili kişiye sormakta buldu.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Biden'ın TikTok'u yasaklayan yasa tasarısının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca hükümetin halk ile her yerde buluşmak istediğini, ancak ulusal güvenliği korumayı da ihmal etmeyeceğini vurguladı.

Son olarak kesin bir cevap isteyen gazetecilere ise Biden'ın TikTok'u yasaklayan yasa tasarısını, Temsilciler Meclisi ve Kongre'den geçerse imzalayacağını söyledi.