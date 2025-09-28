Şok Açıklama: Amerika'da Baykar Fabrikası Mı Kurulacak?

Türkiye’nin savunma sanayii alanında elde ettiği başarılar uluslararası gündemde yer almaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre ABD, Baykar’ın kendi topraklarında üretim hattı kurmasını talep etti. İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD, Baykar’dan Üretim Tesisi İstiyor!

Son yıllarda insansız hava araçlarının küresel güvenlikte oynadığı rol giderek artıyor. Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere pek çok kriz bölgesinde kullanılan İHA’lar artık büyük güçlerin stratejik öncelikleri arasında. ABD’nin Baykar’a yönelik üretim talebi de bu sürecin bir yansıması olarak görülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:



▪️KAAN’ın motorunun lisansı durmuş durumda.



▪️ABD ile ilişkide sınırlamanın olması bizi uluslararası sistemde başka arayışlara itecek.



▪️ABD'nin, Baykar'ın ABD içinde bir üretim alanı olabileceği ve bu teknolojiden istifade etmesi talebi var. pic.twitter.com/Bq63B8An4e — TRHaber Savunma (@savunma_trhaber) September 27, 2025

Washington yönetimi Türk İHA teknolojisinden faydalanarak hem kendi ordusunun kabiliyetlerini geliştirmeyi hem de müttefiklerine yeni çözümler sunmayı hedefliyor. Baykar, geliştirdiği Bayraktar TB2, Akıncı ve Kızılelma projeleriyle dünya çapında geniş bir bilinirlik kazandı. 30’dan fazla ülkeye yapılan ihracat şirketi küresel oyuncular arasına taşıdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yapılan açıklamaya göre ABD, Baykar'ın kendi topraklarında üretim tesisi kurması planladığı belirtildi. ABD’nin üretim talebi Baykar’ın yalnızca ürünlerine değil geliştirdiği yenilikçi üretim modeline olan ilgiyi de ortaya koyuyor.

ABD’nin Baykar’a yönelik üretim tesisi talebi, insansız hava araçlarının artık yalnızca askeri değil diplomatik bir güç unsuru haline geldiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte bu konunun hem Türkiye’nin stratejik kararlarında hem de küresel güvenlik dengelerinde önemli rol oynaması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...