Apple Kurucusu Steve Jobs İçin Madeni Para Çıkarılıyor!

Steve Jobs, hiç şüphesiz teknoloji dünyasının en etkili figürlerinden biri. Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple’ı kurarak yalnızca bir şirket inşa etmedi, aynı zamanda teknolojiye bakış açısını kökten değiştiren bir vizyon ortaya koydu. Ürünleriyle milyonlarca insanın hayatına dokundu. Böylelikle Jobs, inovasyonun ve yaratıcılığın cesaretin simgesi oldu.

Bugün ise Amerika Birleşik Devletleri’nde Steve Jobs adına dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Öyle ki ABD Darphanesi, Jobs’ı onurlandırmak amacıyla özel bir 1 dolarlık madeni para basacağını resmen duyurdu. İşte detaylar…

ABD Darphanesi, Steve Jobs İçin Hatıra Para Basacak

2018’den bu yana her yıl yenilikçi veya toplum için önemli isimleri onurlandırmak amacıyla özel 1 dolarlık madeni paralar basan ABD Darphanesi, 2026 listesine Steve Jobs’ı da dahil etti. Buna göre Jobs’ın yer aldığı özel 1 dolarlık madeni para, darphanenin resmi internet sitesinde 13,25 dolardan satışa sunulacak.

Paylaşılan tasarıma baktığımızda 2026’da piyasaya çıkacak paranın üzerinde Kaliforniya’nın yuvarlanan tepeleri ve meşe ağaçlarıyla ünlü manzarası önünde bağdaş kurarak oturan genç bir Steve Jobs yer alıyor. Bu duruşun Jobs’ın sade ama derin düşünen kişiliğini ve doğadan ilham alarak teknolojiyi sezgisel, basit ve herkes için ulaşılabilir hale getirme vizyonunu yansıttığı ifade ediliyor.

Ayrıca tasarımda Jobs’ın lansmanlarda ikonik hale gelen siyah balıkçı yaka kazağı ve kot pantolon kombini de göze çarpıyor. Bu detay onun yalnızca bir iş insanı değil, aynı zamanda sadeliğin sembolü haline geldiğini gösteriyor.

