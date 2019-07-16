ABD'deki Yüzlerce Huawei Çalışanı İşten Çıkarılıyor

Son dönemde Huawei ambargosu kararını hafifleteceği söylenen Trump yönetimi adım atmayınca, Huawei bazı kararlar almak zorunda kaldı. Çinli üreticiye bağlı Ar-Ge şirketi Futurewei'nin ABD'deki pek çok çalışanı işten çıkarılacak.

Huawei'nin aldığı işten çıkarma kararı misilleme olarak değerlendirilmesine rağmen şirketin bunu yapması gerekiyordu. ABD kara listesine giren Huawei, Amerikan şirketlerinin teknolojilerini kullanamıyor. Bu durum da Futurewei Technologies araştırma ve geliştirme ekibinin çalışmasını engelliyor.

Kaynaklara göre Futurewei çalışanları, Huawei yasağından bu yana Çin'deki meslektaşlarıyla iletişim kuramıyor. Futurewei'nin ABD genelinde 850 çalışanı bulunuyor ve işten çıkarmaların yüzlerce kişiyi kapsayabileceği söyleniyor. Hatta üretici, bazı çalışanlarına tekrar Çin'e dönmeleri için fırsat tanıyacak.

ABD'nin alacağı hafifletme kararına göre Futurewei'nin çalışmalarının takip altına alınacağı düşünülüyor. Ayrıca Amerikan şirketleriyle teknoloji yasağının devam edeceği ifade edilen Huawei'nin, ABD'deki varlığını sürdürmesi bir hayli zor görünüyor. Bakalım Futurewei şirketi ABD'deki varlığını ne kadar sürdürebilecek, zamanla göreceğiz.