ABD Geri Adım Mı Atıyor? CAATSA Yaptırımlarında Sürpriz Gelişme!

Türkiye ile ABD arasında uzun süredir gerginliğe neden olan CAATSA yaptırımları konusunda yeni bir döneme girilmiş olabilir. Reuters’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı son haberler, Washington’ın yaptırımları kaldırma veya ciddi ölçüde hafifletme fikrine artık daha yakın olduğunu gösteriyor. Özellikle iki ülke arasındaki son temaslarda, savunma sanayii alanında normalleşmeyi yeniden başlatma isteğinin açık bir şekilde ortaya çıktığı ifade ediliyor. İşte detaylar…

CAATSA Yaptırımlarında Sona Yaklaşılıyor: Washington’dan Türkiye’ye “Kaldırılabilir” Sinyali!

Reuters’ın tarafından yapılan habere göre Ankara, geçtiğimiz aylarda yapılan temaslarda CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını resmen gündeme taşıdı. Washington cephesinin verdiği yanıt ise önceki yıllara kıyasla daha esnek ve olumlu oldu. Haberde ABD’nin Türkiye’ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarını “bu yıl içinde çözme ihtimalinin ciddi biçimde değerlendirildiği” vurgulanıyor.

ABD'li bir yetkili, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşmelerin bu konuda belirleyici olacağını ve sürecin beklenenden hızlı ilerleyebileceğini ifade etti. CAATSA yaptırımları Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın alması üzerine 2020’de devreye alınmış, Savunma Sanayii Başkanlığı’na uygulanan ihracat kısıtlamaları ikili ilişkilerde önemli bir baskı unsuru haline gelmişti.

Bu süreç aynı zamanda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ve savunma teknolojilerine erişimin daralması gibi kritik sonuçlar doğurmuştu. ABD yönetimi bugün, NATO içinde daha uyumlu bir çizgi oluşturmak ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek istiyor. Bu nedenle yaptırımların kaldırılması artık yalnızca sembolik bir adım değil savunma sanayii ilişkilerini yeniden yapılandıracak stratejik bir değişim olarak görülüyor.

Görüşmeler henüz kesin bir karar üretmiş değil ancak gelen bilgiler CAATSA sürecinin beş yıl sonra ilk kez “çözüm aşamasına” bu kadar yaklaşmış olduğunu gösteriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...