F-35 Projesinde Çanlar Çalıyor: Bütçeler Alarm Veriyor!

ABD’nin en önemli savunma projelerinden biri olan F-35 modernizasyon süreci, uzun zamandır devam eden sorunlar nedeniyle yeniden şekilleniyor. Pentagon, hem maliyetlerin kontrolden çıkması hem de planlanan teslimatların arka arkaya ertelenmesi nedeniyle TR-3/Block 4 yükseltme paketinin kapsamını azaltmayı hedefliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

F-35 Programında Bütçe Alarmı!

Beşinci nesil F-35’lerin görev bilgisayarlarını, radarını ve sensör setlerini yenilemeyi amaçlayan TR-3/Block 4 paketi, ilk duyurulduğu günden bu yana sorunlarla boğuşuyor. Geliştirilmiş aviyonik mimari ve yeni elektronik harp bileşenleri barındıran bu kapsamlı güncelleme başlangıçta belirlenen bütçeyi aşarak milyarlarca dolarlık ek yük oluşturdu.

Ayrıca test uçuşlarında karşılaşılan yazılım kararlılığı problemleri, projenin takvimini birkaç yıl geri itti. ABD Sayıştayı’nın hazırladığı rapora göre, TR-3 donanımlı F-35’lerin en erken 2026 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Ancak bu uçakların, modernizasyon yazılımının tamamlanmamış olması nedeniyle sınırlı yeteneklerle hizmete girmesi öngörülüyor.

Bu nedenle Pentagon, tam kapsamlı Block 4 paketini daha ileri bir tarihe erteleyerek ilk etapta daraltılmış bir sürüm üzerinde ilerleyecek. Öte yandan F135 motoru için yürütülen yenileme programı da aynı şekilde gecikiyor. Pratt & Whitney’nin geliştirdiği yeni motor bileşenlerinin üretim süreci 2030’lu yılların başlarına sarkmış durumda.

Motor modernizasyonunun geliştirme ve test giderlerinin ise toplamda birkaç milyar doları bulması bekleniyor. Bu aksaklıklar, F-35 projesinin tüm maliyet tablosunu yukarı çekmiş durumda. Pentagon’un açıkladığı son verilere göre programın toplam gideri, ilk tahminlerin çok üzerine çıkarak yaklaşık 485 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

