Bu Ülke Intel'den Hisse Aldı!

Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Intel, ABD hükümetiyle sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Daha önce milyarlarca dolarlık destek alması beklenen şirket için farklı bir yol izlendi ve Washington, doğrudan Intel’den hisse aldı. Peki bu kararın perde arkasında ne var? İşte detaylar...

ABD Hükümeti, Intel'den Hisse Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında hükümetin artık Intel’de resmen hisse sahibi olduğunu duyurdu. Açıklamalara göre Washington, 8,9 milyar dolarlık yatırım yaparak şirketin adi hisselerini satın aldı.

Bu tutarın 5,7 milyar doları CHIPS Yasası kapsamında ayrılan fondan, 3,2 milyar doları ise Secure Enclave programından karşılandı. Bilmeyenler için CHIPS Yasası, ABD’nin çip üretimini artırmak ve tedarik zincirinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulmuş bir teşvik programı.

Gelen bilgilere göre hisseler 20,47 dolardan alındı ve bu işlem sonucunda hükümetin yaklaşık yüzde 9,9’luk bir payı oldu. Anlaşmanın Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile yapılan görüşmenin ardından yapıldığı belirtildi. Intel cephesinden yapılan açıklamada ise bu yatırımın pasif nitelikte olduğu yani yönetim kurulunda hükümet temsilcisi bulunmayacağı ifade edildi. Ancak hükümet, hissedar olarak oy hakkına sahip olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.