Motorola, Moto G87 isimli akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Moto G87'in görüntüleri ortaya çıktı. Böylece telefonun hem tasarımı hem de bazı renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Motorola Moto G87'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre Moto G87'nin tasarımı, serinin bir önceki modeli Moto G86'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Görsellerde telefonun mor ve turkuaz rnek seçenekleri mevcut.

Motorola Moto G87'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 6000 serisi bir işlemci

Dimensity 6000 serisi bir işlemci RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Moto G87'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Moto G87, 6,6 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Motorola'nın yeni telefonu ayrıca 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli Moto G86'da ise 6,67 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Moto G86'nın ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık ve OLED ekran yer alabilir. Çok canlı renklere sahip olan OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Motorola Moto G87'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 6000 serisine ait bir işlemci bulunacak. Bu işlemcinin Dimensity 6300 olması bekleniyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hıza ulaşabiliyor.

Dimensity 6300, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Söz konusu işlemci daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Moto G86'da ise Dimesnity 7300 bulunuyor. Bu telefonda da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

Motorola Moto G87'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Moto G87'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çzönüürlüğünde ana kamera bulunacak. Serinin bir önceki modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonun ön kamerası 32 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Motorola Moto G87 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Moto G87'nin 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Moto G86, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

Motorola Moto G87 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Moto G87'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Motorola Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Motorola Moto G87'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Moto G87'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 407 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddai edilmişti. Bu da güncel kur ile birlikte 21 bin 511 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 43 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle Motorola Moto G87'nin tasarımını çok beğendim. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde telefonun çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Cihazın ayrıca hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını söyleyebilirim.

Bence bir telefonda işlemci ve kamera gibi özelliklerin yanı sıra yenileme hızı da oldukça önemli çünkü telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu belirgin şekilde hissediliyor. Moto G87'nin akıcı ekran deneyimi sunacağını belirteyim.