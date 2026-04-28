6.000 mAh Bataryalı Galaxy F70 Pro İçin Geri Sayım Başladı!

Samsung'un bu yılın ilerleyen zamanlarında birkaç yeni orta segment akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Bunlardan biri de Galaxy F70 serisinin yeni üyesi F70 Pro. Şubat ayında Galaxy F70e modelini piyasaya süren Güney Koreli şirket, şu anda ise F70 Pro üzerinde çalışıyor. Son olarak bu akıllı telefonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galaxy F70 Pro, Samsung Sunucularında Ortaya Çıktı

Galaxy F70 Pro, Samsung’un yazılım test sunucularında ortaya çıktı. SM-E476B model numarası ve E476BXXU0AZD5 yazılım sürümüyle görüntülenen cihazın bu gelişmeyle birlikte şirket içinde aktif olarak geliştirildiği netlik kazandı. Samsung sunucularında cihazın teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak özellikleri hakkında fikir edinmek için daha önce ortaya çıkan sızıntılara göz atabiliriz.

Samsung Galaxy F70 Pro’nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 25 W veya üzeri

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI

Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.x, çift SIM

Mevcut bilgilere göre Samsung Galaxy F70 Pro, 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek. AMOLED panel sayesinde daha canlı renkler ve derin siyahlar sunması beklenirken, 120 Hz yenileme hızı da daha akıcı bir kullanım deneyimi sağlayacak.

Akıllı telefonun kalbinde MediaTek Dimensity 6300 işlemci yer alacak. Realme C100, Samsung Galaxy M16 5G ve Oppo A6 Pro gibi giriş-orta segment modellerde de gördüğümüz bu yonga seti; iki adet 2,4 GHz hızında Cortex A-76, altı adet 2,0 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor.

Bu işlemcinin diğer telefonlardaki performans testlerine baktığımızda en iyi grafikli mobil oyunlar arasında yer alan PUBG Mobile’da 30-40 FPS, Call of Duty: Mobile’da 60 FPS ve League of Legends: Wild Rift’te ise 60 FPS değerlerine ulaşabildiği görülüyor. Tabii bu değerler en yüksek grafik ayarları için.

Öte yandan MediaTek işlemciye 6 GB / 8 GB RAM; 128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri eşlik edecek. Ayrıca 6.000 mAh sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu bataryanın bir günü rahatlıkla çıkarması kuvvetle muhtemel. Bu da kullanım süresine önem verenler için büyük bir artı.

Telefonun ön tarafında 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alacak. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera bulunacak. Bu kameraların günlük kullanımda yeterli bir performans sunması bekleniyor. Elbette amiral gemisi modeller kadar yüksek kalite sunması zor ancak fiyatına kıyasla tatmin edici sonuçlar verecektir.

Son olarak Galaxy F70 Pro’nun Android 16 gibi güncel bir yazılımla gelmesi, parmak izi okuyucuya sahip olması, 5G bağlantı desteği sunması ve çift SIM desteğini desteklemesi de bekleniyor.

Samsung Galaxy F70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy F70 Pro’nun tanıtım tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre cihazın yılın ortalarında yani mayıs ile ağustos ayları arasında tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy F70 Pro’nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy F70 Pro’nun fiyatına dair henüz resmi bir bilgi yok. Ancak cihazın orta segmentte yer alacağını göz önünde bulundurursak yaklaşık 250-350 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olabileceği tahmin ediliyor. Bu da güncel kurla birlikte 11 bin TL ile 16 bin TL arasında bir fiyat anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy F70 Pro; AMOLED ekranı, 6.000 mAh bataryası ve 5G bağlantı desteği sayesinde en iyi orta segment telefonlar arasında yer alacak gibi görünüyor. Samsung, Galaxy F serisi telefonlarını maalesef ülkemizde satışa sunmuyor. Ancak satışa sunulması durumunda çok satan modeller arasında yer alacağına şüphe yok.