120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! 6000 mAh Bataryaya Sahip

TECNO, Spark 50 Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Spark 50 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Helio işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğilye de dikkatleri üzerinde toplayacak.

TECNO Spark 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark 50 Pro'nun 2026 yılının mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Spark 40 Pro, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Spark 50 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Spark 50 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 ve Spark 40 Pro dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Spark 50 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Spark 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark 40 Pro, 12 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda TECNO Spark 50 Pro'nun 16 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

TECNO Spark 50 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi. LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Helio G100 Ultimate

Helio G100 Ultimate RAM: 8 GB'a kadar

8 GB'a kadar Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 60W

60W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HIOS 16

TECNO Spark 50 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Spark 40 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünnde bulundurulduğunda yeni telefon, 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

TECNO Spark 50 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

TECNO Spark 50 Pro'da MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G100 Ultimate işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor. Dolayısıyla telefonda donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Helio G100 Ultimate daha önce TECNO Spark 40 Pro ve Camon 40'ta da tercih edilmişti. Bu işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdke ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek bulunuyor. Bu arada 6 nm işlemciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

TECNO Spark 50 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetemk gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. . Spark 40 Pro'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda TECNO Spark 50 Pro'nun ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.

Yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim çünkü bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle 60Hz yenileme hızından 120Hz yenileme hızına geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor. Bence LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED çok canlı renklere sahip.