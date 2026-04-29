Motorola'nın Yeni Katlanabilir Telefonu Yolda! Görüntüleri Sızdırıldı

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Motorola Razr 70 Plus'ın görüntüleri ortaya çıktı. Böylece telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Motorola Razr 70 Plus'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre Razr 70 Plus'ın tasarımı, Motorola Razr 60'a çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Görselde telefonun yeşil renk seçeneği bulunuyor.

Motorola Razr 70 Plus'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip güçlü Snapdragon işlemci

Batarya: 4.500 mAh

Hızlı Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48 sertifikası

İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Razr 70 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Razr+ 2025'te 6,9 inç ekran boyutu, 1080 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı, 3000 nit maksimum parklaklık ve 4 inç büyüklüğünde ikinci ekran mevcut.

Razr+ 2025'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3000 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor Bu arada AMOLED ekran çok canlı renklere sahip.

Motorola Razr 70 Plus'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonda sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemcinin adı henüz belli değil ancak Razr+ 2025'te Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısında bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 49 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştrııyor.

Razr+ 2025'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Razr 70 Plus'ta mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve hatta daha yüksek performans sunuyor. Snapdragon 8s Gen 3 daha önce Realme GT 6, POCO F6 ve vivo V70 Elite dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

Motorola Razr 70 Plus'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Razr 70 Plus, 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Cihaz 45W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyebilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr+ 2025'te 4.000 mAh batarya kapasitesi, 45W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Motorola Razr 70 Plus Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70 Plus'ın mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Motorola Razr+ 2025, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr 70 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 işletim sistemine sahip Motorola Razr 70 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Razr 70 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Motorola Razr 70 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 şu an 49 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Edge 70 Plus'ın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 55 bin TL civarında fiyata sahip olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Motorola Razr 70 Plus'ın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçeneği, telefonun çok şık bir tasarıma sahip olmasını sağlamış. Cihaz sadece tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

AMOLED ekranın hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Bunların yanı sıra suya dayanıklılık da oldukça önemli bir avantaj. Dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.