ABD’ye ağır kayıp: 33 Milyon Dolar Afganistan’da düştü

Afganistan’dan gelen son görüntüler ABD’nin insansız hava gücüne dair dikkat çekici bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Yerel kaynaklara ve açık kaynak istihbarat paylaşımlarına göre, ABD’ye ait olduğu değerlendirilen MQ-9 Reaper tipi bir İHA Afganistan’ın Maidan Wardak bölgesinde düştü. Yaklaşık 33 milyon dolarlık değeriyle gündeme gelenin İHA'nın akıbeti ve detaylar haberimizde...

ABD Şokta: 33 Milyon Dolarlık Reaper Neden Düştü?

Afganistan’ın Maidan Wardak bölgesinde düştüğü bildirilen MQ-9 Reaper, kısa sürede hem bölgesel kaynakların hem de askeri analistlerin odağına yerleşti. Yerel paylaşımlara yansıyan enkaz görüntüleri düşen hava aracının boyut ve konfigürasyon olarak MQ-9 Reaper ile büyük ölçüde örtüştüğünü gösteriyor.

Buna karşın ABD Savunma Bakanlığı’ndan olayla ilgili resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Bu durum düşüşün nedeni konusunda belirsizliği daha da artırıyor. Bu noktada açık kaynak değerlendirmelerine baktığımızda öne çıkan ilk ihtimal teknik arıza.

MQ-9 Reaper’lar uzun süre havada kalabilen karmaşık sensör ve iletişim altyapısına sahip sistemler olduğu için kontrol kaybı veya motor-aviyonik kaynaklı sorunlar tamamen dışlanmıyor. Bunun yanında Afganistan’ın zorlu coğrafi ve meteorolojik koşulları da yüksek irtifa görevlerinde risk faktörü olarak görülüyor.

Şu ana kadar düşüşün doğrudan bir saldırı sonucu gerçekleştiğine dair teyit edilmiş bir veri bulunmuyor. Öte yandan olay, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından yürüttüğü “uzaktan gözetleme ve takip” faaliyetlerini de yeniden gündeme taşıdı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...