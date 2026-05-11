Gününüzü Planlayacak Akıllı Saat Yolda! Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Garmin, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Bir çevrim içi mağazada görüntülenmesi ile birlikte detayları ortaya çıkan cihaz, Forerunner 170 olarak adlandırılacak. Bundan bir önceki model olan Forerunner 165'in yerine gelecek. Hatta akıllı saatin renk seçenekleri de şimdiden açıklığa kavuşmuş durumda.

Garmin Forerunner 170'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Pil Ömrü: En az 11 gün

En az 11 gün Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı ve solunum hızı izleme, stres seviyesi takibi, uyku analizi

Kalp atış hızı ve solunum hızı izleme, stres seviyesi takibi, uyku analizi Spor Özellikleri: Özel günlük antrenman önerileri, uzman antrenörlerden uyarlanabilir antrenman planları, sabah raporu

Özel günlük antrenman önerileri, uzman antrenörlerden uyarlanabilir antrenman planları, sabah raporu Renk Seçenekleri: Siyah ve sarı, beyaz ve açık mavi

Garmin Forerunner 170'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Garmin Forerunner 170'in henüz özellikleri netleşmedi fakat akıllı saatler büyük bir çoğunlukla bir önceki modele bağlı kalır. O yüzden bir önceki modele geri dönmekte fayda var. Forerunner 165, 390 x 390 piksel çözünürlük sunan 1,2 inçlik AMOLED ekranla birlikte geliyor. Yeni modelde ekran boyutu bakımından bir farklılık söz konusu olabilir fakat AMOLED ekranın yer almaya devam etmesi çok yüksek bir ihtimal.

Garmin Forerunner 170'in Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Bir önceki model 11 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Büyük bir olasılıkla batarya tarafında bir iyileştirme olacaktır. Özellikle Garmin'in son zamanlardaki modellerine baktığımızda uzun bir pil ömrüne öncelik verildiğini görüyoruz. Yeni modelin de 15 güne kadar kullanım süresi sunması muhtemel. Bu arada geçen ayın sonuna doğru tanıtılan Garmin Descent Mk3i'nin (51 mm) ise 25 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Garmin Forerunner 170'in Sağlık ve Spor Özellikleri Neler Olacak?

Forerunner 165 gerek sağlık gerek spor konusunda kullanıcılara önemli özellikler sunuyor. Cihaz hız, mesafe ve kalp atış hızı gibi önemli veriler sunarak koşu performansını takip etmeyi oldukça kolay bir hâle getiriyor. Öte yandan akıllı saat, özel günlük antrenmanlar öneriyor. Bu sayede gününüzün nasıl geçeceğini planlamak zorunda kalmıyorsunuz. Akıllı saat, sizin yerinize tüm görevi üstleniyor.

Diğer yandan akıllı saat, uzman antrenörlerden ücretsiz uyarlanabilir antrenman planları almanızı mümkün kılıyor. Buna ek olarak uyanır uyanmaz kalp atış hızı değişkenliği, hava durumu ve benzeri verileri içeren bir sabah raporu sunuyor. Böylece güne oldukça hızlı bir şekilde başlanabiliyor. Tüm bu sağlık ve spor özelliklerinin yeni akıllı saatte yer alacağına kesin gözüyle bakılabilir.

Garmin Forerunner 170'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Garmin Forerunner 165 şu an Türkiye'de indirimle birlikte 17 bin 859 TL'ye satılıyor ancak normalde fiyatı 20 bin TL civarında. Yeni akıllı saat modeli Forerunner 170'in donanım tarafında önemli gelişmelerle birlikte gelmesi bekleniyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Forerunner 170'in 23-24 bin TL fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşabileceğini söyleyebiliriz.

Garmin Forerunner 170 Türkiye'de Satılacak mı?

Garmin Forerunner 165 hâlihazırda Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak Garmin'in bir sonraki akıllı saati Forerunner 170'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. Tabii, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini ayrıyeten not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Garmin Forerunner serisi özellikle koşuculara hitap etmesiyle ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Forerunner 170'in de başta profesyonel koşucular olmak üzere sporla uzaktan yakından ilgisi olan herkesin dikkatini çekecek bir model olduğu kanaatindeyim. Özellikle sabah raporu ve özel günlük antrenmanlar sayesinde gününüzü kusursuz şekilde planlamanıza yardımcı olacaktır.